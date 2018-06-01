Ветерани АТО в пошуку роботи: місія нездійсненна? (відео)

Фестиваль вакансій для ветеранів АТО організували кілька громадських організацій Києва та Державна служба зайнятості. Держслужба пропонує кілька тисяч вакансій в Києві і області для колишніх вояків. Пропозицій від роботодавців за останній рік побільшало на 30%. Цьому сприяли нові зміни до законів, що заохочують підприємства брати ветеранів. Але якість пропозицій не покращилася - це здебільшого робочі спеціальності на Київщині з середньою зарплатнею в 5 000 гривень.