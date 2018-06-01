 Ветерани АТО в пошуку роботи: місія нездійсненна? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.06.2018

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Політика й суспільство

Ветерани АТО в пошуку роботи: місія нездійсненна? (відео)

Понад 300 000 українців, які були в АТО, отримали статус учасника бойових дій. Більшість із них після повернення з фронту опинилися перед проблемою пошуку роботи. Чому ветеранам важче, ніж іншим українцям.

Ukraine Lemberg - Leben von Donbass-Veteranen (DW/H. Stadnyk)

Фестиваль вакансій для ветеранів АТО організували кілька громадських організацій Києва та Державна служба зайнятості. Держслужба пропонує кілька тисяч вакансій в Києві і області для колишніх вояків. Пропозицій від роботодавців за останній рік побільшало на 30%. Цьому сприяли нові зміни до законів, що заохочують підприємства брати ветеранів. Але якість пропозицій не покращилася - це здебільшого робочі спеціальності на Київщині з середньою зарплатнею в 5 000 гривень. 

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Фестиваль вакансій: ветерани АТО у пошуках роботи

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