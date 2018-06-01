Ветерани АТО в пошуку роботи: місія нездійсненна? (відео)

Понад 300 000 українців, які були в АТО, отримали статус учасника бойових дій. Більшість із них після повернення з фронту опинилися перед проблемою пошуку роботи. Чому ветеранам важче, ніж іншим українцям.
Фестиваль вакансій для ветеранів АТО організували кілька громадських організацій Києва та Державна служба зайнятості. Держслужба пропонує кілька тисяч вакансій в Києві і області для колишніх вояків. Пропозицій від роботодавців за останній рік побільшало на 30%. Цьому сприяли нові зміни до законів, що заохочують підприємства брати ветеранів. Але якість пропозицій не покращилася - це здебільшого робочі спеціальності на Київщині з середньою зарплатнею в 5 000 гривень.
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