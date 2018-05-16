Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: бузиновий торт як символ революції

Незадовго до королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл у Великобританії, запланованого на суботу, 19 травня, за всім до найменших деталей стежать усі - роялісти, романтики і циніки. Передусім увагу спостерігачів привернув лимонно-бузиновий весільний торт, який має пахнути весною. Королівська пара доручила його приготування народженій в американській Каліфорнії лондонській кондиторці Клер Птак. Меган знає її з того моменту, як робила з нею інтерв'ю для свого нині закритого сайту для молодих жінок The Tig.

Весільний торт - це набагато більше, ніж просто десерт: його вважають символічною родзинкою церемонії. Він може відігравати настільки важливу декоративну роль, що його у день весілля не подають навіть гостям. Починаючи з весілля королеви Вікторії та принца Альберта в 1840 році мистецьки виконані королівські торти мають іще й релігійне значення: їх зберігають до хрестин першої дитини пари.

Меган Маркл порушила вже не одну заповідь британського королівського двору

Будучи наполовину афро-американкою, та ще й розлученою, Меган уже порушила не один традиційний припис британського королівського двору. Та і приймаючи рішення про те, що має статися з весільним тортом, вона не була схожа на когось, хто був би готовий підкоритися традиціям королівської родини.

Меган Маркл залишається вірною собі

Ставка на бузину, традиційний вікторіанський аромат, виглядає не особливо сміливим кроком. Але в цілому відважність рішень Маркл демонструє, що вона хоче спланувати весілля згідно з власним баченням.

Для того, аби відповідати нормам королівської родини, Маркл пожертвувала багато чим - кар'єрою актриси, великими групами фанатів в інтернеті, профілями в соціальних мережах. Але вибір народженої в Каліфорнії кондиторки Клер Птак, пов'язаної з минулим Маркл, демонструє, що вона не готова повністю відкинути своє минуле.

У цьому можна вбачити передвісники того, як соціальний бекграунд Маркл впливатиме на її рішення як члена королівської родини в майбутньому. Кенсінгтонський палац повідомив, що Гаррі та Меган пригостять своїм тортом гостей прямо в день весілля. Це звучить може й цілком логічно, але це не так - принаймні, не для королівського весілля в Великобританії.

Весільний торт для Гаррі та Меган пече кондитерка Клер Птак

Вільям і Кейт виставляли свій торт на аукціон

2011 року герцог та герцогиня кембриджські замовили на своє весілля два торти. Печивний пиріг - улюблений торт дитинства принца Вільяма - з'їли в той же день. Але головний - восьмиповерховий фруктовий торт із сотнею цукрових квіток - був після весілля виставлений на показ і зрештою проданий частинами з аукціону - для благодійних цілей. Утім, верхівку торта все ж зберігали три роки і традиційно використали як торт на хрестини для своєї першої дитини - принца Джорджа. Чи принесуть на свої майбутні хрестини торт Гаррі та Меган - поки не зрозуміло.

Хоч разом зі своїм шлюбом Меган Маркл, може, й віддає велику частку своєї особистої незалежності, втім, свою громадську роботу вона не полишить. Буквально нещодавно вона стала на підтримку антисексистського руху #MeToo. Іще будучи 11-річною дівчиною, вона вже писала листи-протести керівникам концернів та тодішній американській першій леді Гілларі Клінтон через сексистську рекламу, яка навіювала, що місце жінки, мовляв, на кухні. Завдяки її скарзі рекламу засобу для миття посуду було дійсно змінено. Її колеги по акторській справі навіть дали Маркл прізвисько - MSH Markle, де абревіатура означала "Make Shit Happen" ("Зроби халепу реальністю").

"Багатоповерховий" весільний торт принца Вільяма та Кейт Міддлтон авторства Фіони Кейрнс

Доброзичлива впертість

Інтернет також не дасть ніколи забути і про те, що вона колись порадила своїм майже двом мільйонам підписників сторінки на Instagram прочитати працю відомого американського науковця Ноама Чомскі, який є прихильником теорій анархізму. Чомскі належить до них, хто із цікавістю відреагував на вхід Маркл до найпривілейованішої зі всіх інституцій. У розмові з британською газетою The Guardian наприкінці 2017 року він сказав, що "схоже на те, що вона може багато з яких причин струсонути королівську родину".

Лимонно-бузиновий торт, зроблений з біопродуктів, можливо, хтось і бачить як просто символ сучасного свідомого харчування. Але той факт, що цей торт буде одразу ж з'їдений гостями і не збережений до релігійного ритуалу чи проданий як особливий сувенір із весільного спектаклю на аукціоні, пасує до теплої людяності та її доброзичливої впертості, які люди вже встигли полюбити в Меган Маркл.