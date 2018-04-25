Верховний суд Чехії визнав незаконним "представництво" "ДНР" в країні

Верховний суд Чехії визнав незаконним так зване "представництво" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в чеському місті Острава. Про це в четвер, 26 квітня, повідомив у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.
"Фейкове "представництво" російської окупаційної адміністрації на Донбасі в чеському м. Острава остаточно ліквідоване. Сьогодні чеський Верховний суд підтвердив торішнє рішення суду Острави про незаконність діяльності й ліквідації цієї "організації", - написав він.
Офіційна Прага у 2016 році заявляла про намір використати юридичні механізми для припинення діяльності так званого "представницького центру ДНР" в Остраві. У вересні 2016 року міністерство закордонних справ України направило Чехії ноту протесту у зв'язку з відкриттям "представництва" невизнаного утворення "ДНР" у Остраві. МЗС Чехії виступали категорично проти відкриття такого представництва, мотивувавши це тим, що Прага не визнає самопроголошену "республіку" на українському Донбасі.
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Стріт-арт як форма протесту
З 11 липня до 6 серпня 2014 року на вулицях Донецька з'являлися персонажі Сергія Захарова, який працював під ніком "Мурзилка": символічні, як озброєний люмпен-пролетарій Шаріков, чи добре впізнавані, як бойовик Моторола. Вирізані з картону фігури художник розміщував на вулицях свого рідного міста.
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Це ти?
Захарова вистежили - імовірно, "вели за телефоном" - арештували і відвезли до захопленої сепаратистами будівлі СБУ. Там художнику поставили тільки одне питання: "Це ти?" Після цього - десять днів побиття і катувань. Далі - випадкове звільнення і повторне затримання.
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
"Плюнув у ікону - отримуй"
На думку тих, хто проводив допити, Захаров "плюнув у ікону", зобразив "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова з піднесеним до скроні пістолетом. "Били дерев'яними битами і гумовими кийками", - розповідає Сергій.
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Жінка серед катів
"Серед тих, хто допитував, була жінка-кат у балаклаві, - згадує художник. - Вона також била і катувала".
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
"Скуті одним ланцюгом"
Сергій Захаров провів десять діб скутим одними наручниками з "хлопцем із Шахтарська". "Це було жорстко, - коментує Сергій. - І поїсти удвох, і в сортир, пардон, удвох. Рука майже втратила чутливість".
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Інсценування розстрілу
Сергія Захарова і його напарника водили і "на розстріл". Загалом Сергія тричі піддавали "інсценуванню розстрілу". Художник вижив, про долю "того хлопця" він нічого не знає.
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Щасливе звільнення
Сергію Захарову двічі вдавалося вибратися із сумнозвісного "підвалу", оскільки, за його словами, рідні змогли зв'язатися із якоюсь "шишкою" у лавах нової влади і "вплинути на ситуацію".
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Агресивний хаос
Уродженець і корінний житель Донецька Сергій Захаров вбачає у тому, що сталося на Донбасі, "повстання люмпенів" за активної підтримки російських спецслужб і добровольців, які приїхали "постріляти, розважитися".
-
Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"
Комікс як форма психотерапії
Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.
Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед