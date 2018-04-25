Верховний суд Чехії визнав незаконним "представництво" "ДНР" в країні

Верховний суд Чехії визнав незаконним так зване "представництво" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в чеському місті Острава. Про це в четвер, 26 квітня, повідомив у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Фейкове "представництво" російської окупаційної адміністрації на Донбасі в чеському м. Острава остаточно ліквідоване. Сьогодні чеський Верховний суд підтвердив торішнє рішення суду Острави про незаконність діяльності й ліквідації цієї "організації", - написав він.

Офіційна Прага у 2016 році заявляла про намір використати юридичні механізми для припинення діяльності так званого "представницького центру ДНР" в Остраві. У вересні 2016 року міністерство закордонних справ України направило Чехії ноту протесту у зв'язку з відкриттям "представництва" невизнаного утворення "ДНР" у Остраві. МЗС Чехії виступали категорично проти відкриття такого представництва, мотивувавши це тим, що Прага не визнає самопроголошену "республіку" на українському Донбасі.