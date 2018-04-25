 Верховний суд Чехії визнав незаконним ″представництво″ ″ДНР″ в країні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
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Новини

Верховний суд Чехії визнав незаконним "представництво" "ДНР" в країні

Рішення суду ліквідує "представництво" так званої "ДНР", повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Представництва ДНР у Чехії не буде

Представництва "ДНР" у Чехії не буде

Верховний суд Чехії визнав незаконним так зване "представництво" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в чеському місті Острава. Про це в четвер, 26 квітня, повідомив у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Фейкове "представництво" російської окупаційної адміністрації на Донбасі в чеському м. Острава остаточно ліквідоване. Сьогодні чеський Верховний суд підтвердив торішнє рішення суду Острави про незаконність діяльності й ліквідації цієї "організації", - написав він.

Офіційна Прага у 2016 році заявляла про намір використати юридичні механізми для припинення діяльності так званого "представницького центру ДНР" в Остраві. У вересні 2016 року міністерство закордонних справ України направило Чехії ноту протесту у зв'язку з відкриттям "представництва" невизнаного утворення "ДНР" у Остраві. МЗС Чехії виступали категорично проти відкриття такого представництва, мотивувавши це тим, що Прага не визнає самопроголошену "республіку" на українському Донбасі.

  • Стріт-арт як форма протесту

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Стріт-арт як форма протесту

    З 11 липня до 6 серпня 2014 року на вулицях Донецька з'являлися персонажі Сергія Захарова, який працював під ніком "Мурзилка": символічні, як озброєний люмпен-пролетарій Шаріков, чи добре впізнавані, як бойовик Моторола. Вирізані з картону фігури художник розміщував на вулицях свого рідного міста.

  • Це ти?

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Це ти?

    Захарова вистежили - імовірно, "вели за телефоном" - арештували і відвезли до захопленої сепаратистами будівлі СБУ. Там художнику поставили тільки одне питання: "Це ти?" Після цього - десять днів побиття і катувань. Далі - випадкове звільнення і повторне затримання.

  • Плюнув у ікону - отримуй

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Плюнув у ікону - отримуй"

    На думку тих, хто проводив допити, Захаров "плюнув у ікону", зобразив "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова з піднесеним до скроні пістолетом. "Били дерев'яними битами і гумовими кийками", - розповідає Сергій.

  • Жінка серед катів

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Жінка серед катів

    "Серед тих, хто допитував, була жінка-кат у балаклаві, - згадує художник. - Вона також била і катувала".

  • Скуті одним ланцюгом

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Скуті одним ланцюгом"

    Сергій Захаров провів десять діб скутим одними наручниками з "хлопцем із Шахтарська". "Це було жорстко, - коментує Сергій. - І поїсти удвох, і в сортир, пардон, удвох. Рука майже втратила чутливість".

  • Інсценування розстрілу

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Інсценування розстрілу

    Сергія Захарова і його напарника водили і "на розстріл". Загалом Сергія тричі піддавали "інсценуванню розстрілу". Художник вижив, про долю "того хлопця" він нічого не знає.

  • Щасливе звільнення

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Щасливе звільнення

    Сергію Захарову двічі вдавалося вибратися із сумнозвісного "підвалу", оскільки, за його словами, рідні змогли зв'язатися із якоюсь "шишкою" у лавах нової влади і "вплинути на ситуацію".

  • Агресивний хаос

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Агресивний хаос

    Уродженець і корінний житель Донецька Сергій Захаров вбачає у тому, що сталося на Донбасі, "повстання люмпенів" за активної підтримки російських спецслужб і добровольців, які приїхали "постріляти, розважитися".

  • Комікс як форма психотерапії

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Комікс як форма психотерапії

    Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.

    Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед


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