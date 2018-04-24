 Верховний суд Росії залишив чинним вирок Навальним у справі ″Ів Роше″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Верховний суд Росії залишив чинним вирок Навальним у справі "Ів Роше"

Верховний суд РФ проігнорував рішення ЄСПЛ про те, що справу про шахрайство проти Олексія та Олега Навальних було розглянуто в Росії необ'єктивно і несправедливо.

Олексій (ліворуч) та Олег Навальні

Олексій (ліворуч) та Олег Навальні

DW.COM

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Володимир Путін ніколи не називає Олексія Навального по імені. Ось як це пояснює відомий у ФРН медіапсихолог. (17.01.2018)

Брати Навальні за рішенням ЄСПЛ мають отримати компенсацію від Росії за порушене право на справедливий суд. Москва готується оскаржити рішення. (17.10.2017)

Президія Верховного суду РФ в середу, 25 квітня, залишила без змін вирок опозиційному політику Олексію Навальному і його братові Олегу, винесений раніше у так званій справі "Ів Роше". Це рішення було ухвалено після розгляду постанови Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який раніше визнав порушення права Навальних на справедливий розгляд.

В кінці 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав братів Навальних винними в розкраданні коштів компанії "Ів Роше" в особливо великих розмірах. Олексій отримав три з половиною роки умовно і 5 років випробувального терміну, його брат - три з половиною роки терміну в колонії.

У жовтні 2017 року ЄСПЛ постановив, що справу про шахрайство проти Олексія та Олега Навальних за скаргою компанії "Ів Роше"було розглянуто в Росії з порушенням права на справедливий суд. Вердикт був винесений на основі непередбаченого застосування кримінального законодавства, а сам судовий процес був необ'єктивним і несправедливим, заявили в Страсбурзі.
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