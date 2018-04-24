Верховний суд Росії залишив чинним вирок Навальним у справі "Ів Роше"

Президія Верховного суду РФ в середу, 25 квітня, залишила без змін вирок опозиційному політику Олексію Навальному і його братові Олегу, винесений раніше у так званій справі "Ів Роше". Це рішення було ухвалено після розгляду постанови Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який раніше визнав порушення права Навальних на справедливий розгляд.

В кінці 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав братів Навальних винними в розкраданні коштів компанії "Ів Роше" в особливо великих розмірах. Олексій отримав три з половиною роки умовно і 5 років випробувального терміну, його брат - три з половиною роки терміну в колонії.

У жовтні 2017 року ЄСПЛ постановив, що справу про шахрайство проти Олексія та Олега Навальних за скаргою компанії "Ів Роше"було розглянуто в Росії з порушенням права на справедливий суд. Вердикт був винесений на основі непередбаченого застосування кримінального законодавства, а сам судовий процес був необ'єктивним і несправедливим, заявили в Страсбурзі.