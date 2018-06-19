 Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку України

Український парламент ухвалив президентський законопроект про національну безпеку країни. Документ, зокрема, розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони.

Верховна Рада

Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому президентський законопроект про національну безпеку України. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів під час засідання у четвер, 21 червня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Перед голосуванням голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що низка схвалених членами парламенту поправок враховують рекомендації, які надійшли від експертів НАТО, важливі для адаптації цього закону до стандартів Альянсу.

DW.COM

Президент відзначив законопроект як невідкладний. Серед іншого документ пропонує закріпити цивільний контроль за оборонною сферою. (28.02.2018)

Законопроект авторства президента України передбачає також розмежування посад начальника Генштабу і Головнокомандувача. Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО. (05.04.2018)

Документ, зокрема, визначає і розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки й оборони. Відповідно до закону, фундаментальними національними інтересами є, зокрема, інтеграція України в європейський простір у різних сферах, набуття членства в Європейському Союзі та НАТО. Також документ розмежовує посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил. Начальник Генштабу буде підпорядковуватися головнокомандувачу.

Законом встановлено, що сектор безпеки і оборони країни підлягає демократичному цивільному контролю. Зокрема, контроль громадян за сектором безпеки буде здійснюватися через громадські об'єднання, зареєстровані в установленому порядку в Україні. Крім цього, закон передбачає, що міністром оборони України та його заступниками будуть призначатися цивільні особи. Це положення набуває чинності з 2019 року і також наближає Україну до подібної практики в багатьох країнах НАТО.

Нагадаємо, за основу відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила на початку квітня. Тоді президент України Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО.

Дивитись відео 01:46
Now live
01:46 хв

Нацгвардія України: факти і курйози (26.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Нацгвардія України: факти і курйози (26.03.2018)  

Також за темою

Die Werchowna Rada

Рада прийняла за основу законопроект "Про національну безпеку" 05.04.2018

Законопроект авторства президента України передбачає також розмежування посад начальника Генштабу і Головнокомандувача. Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО.

Ukraine Soldaten Symbol

Муженко: В українській армії - понад 80 відсотків контрактників 23.01.2018

За словами начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка, в українській армії служать 168 тисяч контрактних службовців. Це 83 відсотки всіх всіх військовослужбовців.

Ukraine Präsident Poroschenko beim Truppenbesuch in Chuhuiv

Законопроект Порошенка про нацбезпеку: розмиті стандарти НАТО 02.03.2018

Президент України заявляє про надзвичайну важливість проекту закону "Про національну безпеку". Чи справді законопроект Порошенка наближає вступ України в НАТО та запускає докорінні реформи?

Докладно

Протести у Вірменії

Вірменія-ЄС: чи змінилися відносини після революції?

У Брюсселі ЄС і Вірменія обговорили реформи в країні та перспективи безвізу для вірмен. 

Масова загибель бджіл в Україні.

Масове отруєння бджіл: пасічники б'ють на сполох (відео)

В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані: це через дешеві отруйні пестициди, якими обробляють поля фермери.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  