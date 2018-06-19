Верховна Рада ухвалила закон про нацбезпеку України

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому президентський законопроект про національну безпеку України. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів під час засідання у четвер, 21 червня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Перед голосуванням голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що низка схвалених членами парламенту поправок враховують рекомендації, які надійшли від експертів НАТО, важливі для адаптації цього закону до стандартів Альянсу.

Документ, зокрема, визначає і розмежовує повноваження державних органів у сферах національної безпеки й оборони. Відповідно до закону, фундаментальними національними інтересами є, зокрема, інтеграція України в європейський простір у різних сферах, набуття членства в Європейському Союзі та НАТО. Також документ розмежовує посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил. Начальник Генштабу буде підпорядковуватися головнокомандувачу.

Законом встановлено, що сектор безпеки і оборони країни підлягає демократичному цивільному контролю. Зокрема, контроль громадян за сектором безпеки буде здійснюватися через громадські об'єднання, зареєстровані в установленому порядку в Україні. Крім цього, закон передбачає, що міністром оборони України та його заступниками будуть призначатися цивільні особи. Це положення набуває чинності з 2019 року і також наближає Україну до подібної практики в багатьох країнах НАТО.

Нагадаємо, за основу відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила на початку квітня. Тоді президент України Петро Порошенко заявив, що документ відкриває шлях до ефективнішої взаємодії з НАТО.