Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд

Верховна Рада України у четвер, 7 червня, у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект про Вищий антикорупційний суд. За таке рішення проголосували 315 депутатів за необхідних 226-ти. Перед цим парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про Вищий антикорупційний суд. За повідомленням кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", за таке рішення на засіданні комітету проголосувало 12 його членів.

Остаточні поправки до законопроекту, зокрема про ключову роль громадської ради міжнародних експертів, узгоджено з МВФ, заявив співавтор президентського законопроекту Георгій Вашадзе.

На пленарному засіданні були присутні президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Порошенко наголосив у своєму виступі, що Антикорупційний суд створюється в Україні "не для МВФ і не для Венеціанської комісії". Після голосування він назвав ухвалення закону перемогою усього українського народу.

Закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Претенденти на посаду судді подаватимуть до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) документи для участі в конкурсі. Для оцінки доброчесності кандидатів та допомоги в підготовці рішення щодо призначення суддів ВККС на 6 років сформує громадську раду міжнародних експертів. Згідно з остаточними поправками, рада складатиметься з шести членів, а не семи, як це передбачала редакція законопроекту до другого читання. Членів громадської ради призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликали Євросоюз, США та Світовий банк.