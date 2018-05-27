 Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд

315 депутатів Верховної Ради підтримали в другому читанні законопроект про Вищий антикорупційний суд України. Співавтор законопроекту Вашадзе стверджує, що остаточні поправки були узгоджені з МВФ.

Під час голосування у Верховній Раді був присутній Петро Порошенко (архівне фото)

Під час голосування у Верховній Раді був присутній Петро Порошенко (архівне фото)

Верховна Рада України у четвер, 7 червня, у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект про Вищий антикорупційний суд. За таке рішення проголосували 315 депутатів за необхідних 226-ти. Перед цим парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про Вищий антикорупційний суд. За повідомленням кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", за таке рішення на засіданні комітету проголосувало 12 його членів.

Остаточні поправки до законопроекту, зокрема про ключову роль громадської ради міжнародних експертів, узгоджено з МВФ, заявив співавтор президентського законопроекту Георгій Вашадзе.

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На пленарному засіданні були присутні президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Порошенко наголосив у своєму виступі, що Антикорупційний суд створюється в Україні "не для МВФ і не для Венеціанської комісії". Після голосування він назвав ухвалення закону перемогою усього українського народу.

Закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Претенденти на посаду судді подаватимуть до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) документи для участі в конкурсі. Для оцінки доброчесності кандидатів та допомоги в підготовці рішення щодо призначення суддів ВККС на 6 років сформує громадську раду міжнародних експертів. Згідно з остаточними поправками, рада складатиметься з шести членів, а не семи, як це передбачала редакція законопроекту до другого читання. Членів громадської ради призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів. 

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликали Євросоюз, США та Світовий банк.

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