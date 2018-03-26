 Верховна Рада розгляне е-декларування для активістів 3 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

Верховна Рада розгляне е-декларування для активістів 3 квітня

Після критики з боку ЄС президент України Петро Порошенко заявив, що впровадження електронного декларування для громадських активістів було помилкою. Верховна Рада планує розглянути його скасування 3 квітня.

Верховна Рада України має розглянути е-декларації для активістів 3 квітня

Верховна Рада України має розглянути е-декларації для активістів 3 квітня (архівне фото)

Верховна Рада України першим питанням на пленарному засіданні 3 квітня має розглянути подання е-декларацій представниками громадських антикорупційних організацій, зокрема питання декриміналізації неподання таких декларацій до 1 квітня. Про це в середу, 28 березня, заявив голова ВРУ Андрій Парубій, повідомляється на сайті українського парламенту.

Своєю чергою президент України Петро Порошенко визнав, що запровадження електронного декларування для громадських активістів було помилкою, та заявив, що Верховна Рада має його скасувати. "Глава держави ще раз наголошує, що впровадження електронного декларування для активістів, схвалене в минулому році, було помилкою. Вона не безповоротна, її можна виправити і слід це зробити", - заявили в адміністрації президента України в середу, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Раніше цього дня єврокомісар з питань політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn) розкритикував владу України за неспроможність скасувати обов'язкове подання електронних декларацій активістами-антикорупціонерами. Він заявив, що "українська влада не виконала взятого нею зобов'язання", та закликав Верховну Раду виправити ситуацію.

Нагадаємо, 23 березня минулого року Верховна Рада зобов'язала членів громадських антикорупційних організацій, а також їхніх підрядників з 2018 року подавати електронні декларації, ухваливши зміни до закону про електронне декларування. Цей закон, незважаючи на гостру критику з боку представників громадянського суспільства та міжнародних організацій, підписав і президент України Петро Порошенко. Він потім пообіцяв "розв'язати ситуацію" шляхом змін до антикорупційного закону. Як повідомлялося, подані ним законопроекти розкритикувала Венеціанська комісія.

22 березня Верховна Рада не змогла проголосувати за законопроекти, які скасовують або відкладають термін подання електронних декларацій для активістів-антикорупціонерів. 1 квітня завершується термін подання громадськими активістами декларацій про майновий стан.
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