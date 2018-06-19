 Верховна Рада прийняла закон про створення Антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

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Новини

Верховна Рада прийняла закон про створення Антикорупційного суду

Український парламент схвалив законопроект президента Петра Порошенка, який дозволяє почати створення Антикорупційного суду.

Рада прийняла закон про створення Антикорупційного суду

Верховна Рада України прийняла закон про створення Антикорупційного суду

Верховна Рада України в четвер, 21 червня, ухвалила президентський законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. За нього віддали голоси 265 депутатів. Цей закон спрямований на реалізацію закону про Вищий антикорупційний суд і дасть змогу розпочати процедури його створення та забезпечення діяльності.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко 19 червня вніс до Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду України. Раніше, 7 червня парламент схвалив в другому читанні та в цілому президентський законопроект №7440 про Вищий антикорупційний суд. 11 червня президент України Петро Порошенко підписав його.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко подав свій законопроект про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради. Парламент має розглянути його невідкладно. (19.06.2018)

Державний департамент США закликає український парламент скасувати норму закону про Антикорупційний суд, за якою вже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться без участі цього суду. (21.06.2018)

Закон про Антикорупційний суд визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Претенденти на посаду судді подаватимуть до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) документи для участі в конкурсі. Для оцінки доброчесності кандидатів та допомоги в підготовці рішення щодо призначення суддів ВККС на 6 років сформує громадську раду міжнародних експертів. Членів громадської ради призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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