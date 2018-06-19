Верховна Рада прийняла закон про створення Антикорупційного суду

Верховна Рада України в четвер, 21 червня, ухвалила президентський законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. За нього віддали голоси 265 депутатів. Цей закон спрямований на реалізацію закону про Вищий антикорупційний суд і дасть змогу розпочати процедури його створення та забезпечення діяльності.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко 19 червня вніс до Верховної Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду України. Раніше, 7 червня парламент схвалив в другому читанні та в цілому президентський законопроект №7440 про Вищий антикорупційний суд. 11 червня президент України Петро Порошенко підписав його.

Закон про Антикорупційний суд визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Претенденти на посаду судді подаватимуть до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) документи для участі в конкурсі. Для оцінки доброчесності кандидатів та допомоги в підготовці рішення щодо призначення суддів ВККС на 6 років сформує громадську раду міжнародних експертів. Членів громадської ради призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).