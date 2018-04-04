Верховна Рада закликає не допустити спорудження "Північного потоку-2"

Верховна Рада України закликала іноземні парламенти та уряди і світову бізнес-спільноту не брати участі в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Відповідну постанову (№8111) підтримали 266 народних депутатів у четвер, 5 квітня. Український парламент також закликав провести консультації між українським урядом та Європейською Комісією щодо недопущення будівництва газопроводу, згідно зі статтею 247 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і статтею 6 договору про заснування Енергетичного співтовариства, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Народні депутати також виступають за поширення на "Газпром" та афілійованих із ним осіб персональних і секторальних санкцій, які були запроваджені через російську збройну агресію проти України. Крім того, український парламент закликав вживати регуляторних, інфраструктурних та інших заходів для надійного та сталого зменшення монопольного впливу російських підприємств на енергетичних ринках Європи, Центральної Азії і Далекого Сходу.

У зверненні зазначається, що намір "Газпрому" реалізувати проект "Північний потік-2" стане утвердженням абсолютної монополії Москви на газовому ринку Європи, а наслідки виконання проекту вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ країн ЄС.

Як повідомлялося, наприкінці березня федеральне управління морського судноплавства та гідрографії Німеччини дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах виключної економічної зони у Балтійському морі. Спорудження газопроводу довжиною 31 кілометр уздовж цієї зони не перешкоджатиме ні судноплавству, ні довкіллю, заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше проти спорудження другої черги газогону "Північний потік" виступили окремі німецькі парламентарі. Крім того, німецьке природозахисне об'єднання Nabu оскаржило дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" в Німеччині, який компанія Nord Stream 2 отримала раніше.

Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії.