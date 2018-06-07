Верховна Рада закликала запровадити санкції проти РФ через вирок Сущенку

Верховна Рада звернулася до світової спільноти із закликом запровадити санкції проти Росії у зв'язку з вироком українському журналісту Романові Сущенку, якого в РФ засудили до 12 років ув’язнення. У четвер, 7 червня, проект постанови про звернення до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства підтримали 238 народних депутатів.

"Верховна Рада України заявляє, що вирок Московського міського суду у цій справі базується на відверто сфабрикованих обвинуваченнях, фальсифікації доказів і є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації та продовженням політично мотивованих переслідувань громадян України", - йдеться у зверненні. Також парламент закликає сприяти притягненню до відповідальності всіх причетних до оголошення вироку українському журналісту.

Крім того, Рада вимагає від РФ припинити порушення прав і свобод людини, скасувати "незаконне рішення суду у справі Сущенка", звільнити його і забезпечити безперешкодне повернення в Україну. Крім того, український парламент закликає міжнародну спільноту засудити "агресивну політику РФ" і посилити тиск на неї з метою припинення "політично вмотивованих утисків та переслідувань громадян України".

Нагадаємо, про затримання Сущенка співробітниками російських спецслужб під час нібито "шпигунської акції" в Москві стало відомо в жовтні 2016 року. Йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві, а згодом Лефортовський суд Москви санкціонував утримання його під вартою. 4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у шпигунстві. Захист запевняє, що паризький кореспондент держінформагенції "Укрінформ" був у Росії в приватних справах. 5 червня вирок українському журналісту оскаржили.

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За даними російського видання "КоммерсантЪ", слідство ФСБ вважає, що Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа до Москви до двоюрідного брата, не лише зустрічався з родичем, але і збирав інформацію. Російська конттрозвідка вважає Сущенка полковником української розвідки під прикриттям журналіста. Його, за версією слідства, цікавили подробиці структури незадовго до цього створеної Росгвардії. ФСБ також вважає, що Сущенко намагався з'ясувати у колишніх російських військових, чи можливий новий наступ сепаратистів "ДНР" на Маріуполь.