 Верховна Рада дала дозвіл на арешт Надії Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Верховна Рада дала дозвіл на арешт Надії Савченко

Український парламент дав "зелене світло" на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутатки Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці терактів у Верховній Раді.

Верховна Рада дала дозвіл на арешт та притягнення до кримінальної відповідальності Надії Савченко

Депутати проголосували за арешт Надії Савченко

Верховна Рада у четвер, 22 березня, проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт позафракційної народної депутатки Надії Савченко. Її звинувачують, зокрема, у підготовці терактів в парламенті. За зняття недоторканості віддав свої голоси 291 депутат, за затримання - 277, а за обрання запобіжного заходу у вигляді арешту - 268.

Надія Савченко, яка раніше відкидала всі звинувачення на свою адресу, під час заключного слова закликала до зміни політичної системи України і створення групи, яка має написати нову Конституцію. "У України є звичайний простий вихід без терактів, без важких рішень - змінити політичну систему. Українці мають не тільки вибирати, але і відкликати депутатів, проводити референдум", - заявила Савченко. Також вона відмовилась віддавати зірку Героя України. "Я доводила, що я є Героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу й вам, внутрішнім ворогам, що я таки Герой України", - заявила депутатка.

Під час засідання парламенту генеральний прокурор України Юрій Луценко виступив проти проведення психіатричної експертизи Савченко. "Я не підтримую масову кампанію оголосити Надію Савченко психічно нездоровою людиною. Це один з методів захисту для уникнення кримінальної відповідальності", - заявив Луценко.

DW.COM

Рішенням регламентного комітету Верховної Ради України внесене минулого тижня подання Генпрокуратури щодо притягнення до відповідальності Надії Савченко передали до сесійної зали парламенту для розгляду по суті. (22.03.2018)

Народна депутатка України Надія Савченко оголосила власний проект кардинальних змін державного устрою в Україні, зокрема щодо зміни управлінських відносин між столицею і регіонами. (02.08.2016)

Савченко, зокрема, звинувачують у підготовці терактів у Верховній Раді. Атака, за даними ГПУ, начебто планувалася з використанням мінометів, гранат і автоматів. Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією, слідства входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі. Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

За даними ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.
Дивитись відео 01:33

Савченко від героїні до "терористки": як мінялася риторика влади (16.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Савченко від героїні до "терористки": як мінялася риторика влади (16.03.2018)  

Також за темою

Ukraine | Donbass-Gesetze | Parlamentsgebäude

Коментар: Узаконена окупація Донбасу 18.01.2018

Донбас, як і Крим, відтепер має статус окупованих територій, окупант - Росія, пише у своєму коментарі для DW журналіст Сергій Руденко.

Докладно

Schiffe liegen im Hafen von Beira vor Anker Beira 27 09 2015 Beira Mosambik PUBLICATIONxINxGERxSU (Imago/photothek/T. Trutschel)

Сіли на мілину, або Чому потерпають українські моряки

Українські моряки змушені працювати на суднах іноземних компаній і в доволі небезпечних умовах.  

Африка може перетворитися на найбільшу зону вільної торгівлі світу

Африка може стати найбільшою зоною вільної торгівлі світу

Представники 44 африканських країн підписали угоду про створення континентальної зони вільної торгівлі. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  