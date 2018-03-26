 Верховна Рада відмовилася скасувати е-декларування для антикорупціонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Верховна Рада відмовилася скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Верховна Рада України не підтримала законопроекти, якими планувалося скасувати електронне декларування для антикорупційних громадських організацій.

Депутати не підтримали скасування електронного декларування для активістів

Депутати не підтримали скасування електронного декларування для антикорупціонерів

Верховна Рада України у вівторок, 3 червня, відмовилася скасувати е-декларування для антикорупційних громадських організацій. За прийняття за основу відповідних законопроектів N6271 і N6674 проголосували лише 156 і 157 депутатів при мінімально необхідних 226, передає агенція "Українські Новини".

Законопроект N6271 вилучає з закону "Про запобігання корупції" норму, згідно з якою декларації зобов'язані подавати фізичні особи, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної допомоги в сфері запобігання та протидії корупції. 

Законопроект N6674 разом зі скасуванням е-декларування запроваджує податкову звітність для антикорупціонерів. Зокрема, у ньому пропонувалося встановити, що громадські об'єднання із загальним річним доходом понад 300 прожиткових мінімумів зобов'язані щорічно до 1 квітня оприлюднювати на своїх сайтах і надавати для публікації на сайті Державної фіскальної служби фінансовий звіт за рік.

Після відхилення цих законопроектів голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував депутатам повторно включити до порядку денного законопроект про продовження терміну подачі е-декларацій для антикорупціонерів. Однак депутати відмовилася розглядати його.

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Раніше президент України Петро Порошенко визнав, що запровадження електронного декларування для громадських активістів було помилкою, та заявив, що Верховна Рада має його скасувати. Але у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що активісти, які "систематично" здійснюють антикорупційну діяльність в Україні, зобов'язані до 1 квітня подати електронні декларації.

Нагадаємо, 23 березня минулого року Верховна Рада зобов'язала членів громадських антикорупційних організацій, а також їхніх підрядників з 2018 року подавати електронні декларації, ухваливши зміни до закону про електронне декларування. Цей закон, попри гостру критику з боку представників громадянського суспільства та міжнародних організацій, підписав і президент Петро Порошенко.
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