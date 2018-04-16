 Верхня палата британського парламенту вимагає змін у законі про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

Верхня палата британського парламенту вимагає змін у законі про Brexit

Палата лордів проголосувала за те, аби до закону про вихід Великобританії з Євросоюзу були внесені зміни. Таким чином ініціатори поправок хочуть залишити країну в митному союзі ЄС після Brexit. Уряд виступає проти.

Переговори про вихід Великобританії з ЄС тривають

Переговори про вихід Великобританії з ЄС тривають

Палата лордів британського парламенту у середу, 18 квітня, проголосувала за те, аби до закону про Brexit були внесені поправки. Відповідна ініціатива надійшла від опозиції, частина провладних лордів підтримала запропонований документ. Загалом за нього проголосували 348 лордів, проти - 225.

Запропоновані поправки націлені на те, аби після виходу із Європейського Союзу Великобританія могла б залишитися в митному союзі з ЄС. Таким чином опозиція хоче уникнути появи кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та перестане бути в ЄС внаслідок Brexit. Тепер закон знову повертається на розгляд до нижньої палати парламенту - Палати громад.

Уряд країни виступає за вихід із митного союзу з ЄС після того, як Великобританія перестане бути його членом. "Ми дуже розчаровані тим, що парламент проголосував за це", - заявив представник міністерства по справах Brexit, але наголосив на тому, що позиція кабінету прем'єрки Терези Мей залишається незмінною.

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Північноірландське питання є одним із найбільш делікатних у перемовинах про вихід Великобританії з ЄС. Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Великобританія має ухвалити рішення щодо того, який статус матиме її кордон з Ірландією. У іншому випадку Brexit, за його словами, не відбудеться.

Нагадаємо, що раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць.

Водночас на червень 2018 року було встановлено дедлайн досягнення рішення щодо питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Запропонований Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія залишитися у митному союзі ЄС, наразився на критику Лондона.
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