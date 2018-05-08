 Великобританія, Франція та ФРН обговорять з Іраном ядерну угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Великобританія, Франція та ФРН обговорять з Іраном ядерну угоду

Голови МЗС Франції, Великобританії та Німеччини проведуть наступного тижня переговори з Іраном щодо майбутнього ядерної угоди з цією країною, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

Попри вихід США із ядерної угоди з Іраном, європейські країни намагатимуться зберегти її. 14 травня міністри закордонних справ Франції, Великобританії та Німеччини зустрінуться з представниками Ірану для обговорення угоди. Про це в середу, 9 травня, в інтерв'ю французській радіостанції RTL заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Ле Дріан також зазначив, що після рішення президента США Дональда Трампа вийти із угоди з Іраном, ядерна угода "не мертва". Але в регіоні є "реальний ризик" конфронтації. "Я сподіваюсь, що це не буде перешкодою для миру", - додав він. За словами Ле Дріана, президент Франції Еммануель Макрон має провести найближчим часом телефонну розмову з іранським колегою Хасаном Роухані.

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Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні заявила про намір Брюсселя зберегти атомну угоду з Іраном попри рішення США вийти з неї. Тегеран обіцяє дотримуватися договору, а дії Трампа називає "психологічною війною". (08.05.2018)

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із ядерної угоди з Іраном. На думку американського президента, нинішня угода не здатна втримати Тегеран від розробки ядерної зброї. (08.05.2018)

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. За його словами, ця угода "неякісна по своїй суті". Він також оголосив про відновлення санкцій щодо Ірану, дія яких була призупинена за умовами угоди.

В Ірані це рішення назвали незаконним та нелегітимним. Вихід США із угоди також різко розкритикувала міжнародна спільнота. Євросоюз налаштований зберегти ядерну угоду, заявила представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

У свою чергу, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке щоквартально звітує про виконання Іраном угоди, поки що постійно підтверджувало, що країна дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.
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