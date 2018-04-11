Великобританія скликає засідання Ради Безпеки ООН через "справу Скрипаля"

Великобританія закликала провести засідання Ради Безпеки ООН після публікації висновків зі звіту Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)щодо отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Засідання, як очікується, має відбутися наступного тижня, йдеться у заяві представництва Великобританії в ООН, розміщеній на його сторінці в Twitter у четвер, 12 квітня.

Раніше цього дня в ОЗХЗ підтвердили висновки Великобританії щодо характеру нервово-паралітичної речовини, якою на початку березня отруїли Скрипаля та його доньку. Утім, ОЗХЗ не зробила жодних висновків щодо того, хто саме здійснив напад на Скрипалів 4 березня у місті Солсбері, через який також постраждав поліцейський. Також ОЗХЗ не оприлюднила назву токсину та його склад, заявивши, що ця інформація буде представлена у повному звіті, який є засекреченим та який доступний для країн, що входять до складу організації.

Нагадаємо, Великобританія покладає на Росію відповідальність за отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Москва, котра заперечує свою причетність до отруєння, відповіла дзеркальними заходами.

Дивитись відео 01:21 Поділитись Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vadA Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)