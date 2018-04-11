 Великобританія скликає засідання Ради Безпеки ООН через ″справу Скрипаля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Великобританія скликає засідання Ради Безпеки ООН через "справу Скрипаля"

Лондон ініціює засідання Ради Безпеки ООН через публікацію звіту ОЗХЗ щодо отруєння Сергія Скрипаля. Очікується, що засідання відбудеться наступного тижня.

Засідання Радбезу ООН (фото з архіву)

Засідання Радбезу ООН (фото з архіву)

Великобританія закликала провести засідання Ради Безпеки ООН після публікації висновків зі звіту Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)щодо отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Засідання, як очікується, має відбутися наступного тижня, йдеться у заяві представництва Великобританії в ООН, розміщеній на його сторінці в Twitter у четвер, 12 квітня.

DW.COM

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні. (10.04.2018)

Донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яка одужує після отруєння, відмовилась від консульської допомоги Росії. Посольство РФ сумнівається в достовірності цієї заяви та підозрює, що британська влада її ізолює. (12.04.2018)

Раніше цього дня в ОЗХЗ підтвердили висновки Великобританії щодо характеру нервово-паралітичної речовини, якою на початку березня отруїли Скрипаля та його доньку. Утім, ОЗХЗ не зробила жодних висновків щодо того, хто саме здійснив напад на Скрипалів 4 березня у місті Солсбері, через який також постраждав поліцейський. Також ОЗХЗ не оприлюднила назву токсину та його склад, заявивши, що ця інформація буде представлена у повному звіті, який є засекреченим та який доступний для країн, що входять до складу організації.

Нагадаємо, Великобританія покладає на Росію відповідальність за отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та інші країни вислали значну кількість російських дипломатів. Москва, котра заперечує свою причетність до отруєння, відповіла дзеркальними заходами.
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Обмін думками постпредів Росії та Великобританії у справі Скрипаля дещо вийшли за межі дипломатії. Свідками "перепалки" із взаємними обвинуваченнями стала уся Рада Безпеки ООН.

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