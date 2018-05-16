Великобританія згадала жертв минулорічного теракту у Манчестері

У Великобританії у вівторок, 22 травня, відбулись меморіальні заходи з нагоди перших роковин теракту в концертному залі "Манчестер Арена", внаслідок якого загинуло 22 особи. Жертв вибуху згадали хвилиною мовчання по всій країні. У меморіальній службі за загиблими в Манчестерському соборі взяли участь свідки теракту, родини загиблих, до яких приєдналися прем'єр-міністерка країни Тереза Мей та принц Вільям.

"Напад на молодих та невинних людей, які насолоджувались безтурботною ніччю... - це акт огидного боягузтва", - написала Тереза Май у своїй статті для місцевої газети Manchester Evening News. Серед жертв вибуху було семеро дітей молодше 18 років. За даними поліції, після теракту понад 800 людей залишилися "з фізичними та глибокими психологічними травмами".

Принц Вільям під час меморіальної служби зачитав уривок з Біблії, який був зачитаний на похороні його матері принцеси Діани 20 років тому. Мер Манчестера Енді Бернхем тим часом закликав людей в цей день "зібратися разом", щоб згадати жертв.

Співачка Аріана Гранде, під час концерту якої стався теракт, також згадала жертв вибуху. "Думаю про вас усіх сьогодні і кожного дня. Я люблю вас і надсилаю вам все те світло і тепло, яке я маю надати в цей складний день", - написала вона в блозі в Twitter.

Нагадаємо, 22 травня 2017 року у концертному залі "Манчестер Арена" після виступу Гранде пролунав вибух, який забрав життя 22 осіб, ще понад сто осіб були поранені. Напад здійснив смертник Салман Абеді, який проніс саморобний вибуховий пристрій.