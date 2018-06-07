Велика сімка - формат, який себе вичерпав?

Коли вранці 8 червня канцлерка Німеччини сідатиме на літак у напрямку Канади, відбуваючи на саміт Великої сімки, вона усвідомлюватиме, що наступні дні особливо радісними не будуть. У п'ятницю та суботу в канадському Шарлевуа триватимуть переговори глав держав та урядів Німеччини, Франції, США, Канади, Японії, Італії та Великобританії на запрошення Канади, яка нині головує в G7. "Всім відомо, що там будуть непрості дискусії", - сказала Меркель у середу в Бундестазі.

Якщо на минулому саміті G7, який відбувався у травні 2017 року в Італії, суперечка точилась головним чином щодо кліматичної угоди, коли Дональд Трамп протистояв іншим партнерам по "сімці", то тепер Сполучені Штати віддалилися від решти країн-учасниць у багатьох позиціях і поглядах. "Ясно, що розбіжності у групі виникли саме через вихід США з кліматичної угоди, - констатує Меркель. - Так само через запровадження мит на сталь та алюміній, які ми вважаємо протиправними". Це також стосується виходу Сполучених Штатів з атомної угоди з Іраном.

Фінальна декларація під питанням

Щоб зрозуміти, наскільки складне становище, потрібно поглянути на підготовку саміту. Так звані "шерпи" - головні переговірники від країн Великої сімки, довірені особи лідерів, - минулими тижнями важко працювали, щоб зблизити позиції. Але до реального зближення ще дуже далеко. Інтенсивні перемовини триватимуть до самого початку саміту і, напевно, й після початку, кажуть в німецькому уряді. Як висловився речник уряду, котрий вже має досвід кількох самітів G7, ще триває пошук спільної "посадкової смуги". І дуже обережно додав, що цього року не легше, ніж у минулі роки.

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Чи завершиться саміт у суботу спільною декларацією, поки невідомо. Так думає і канцлерка. Німецька сторона наголошує, що докладає усіх зусиль, аби це вдалося. Втім, спільне комюніке передбачає наявність консенсусу. На саміті в Італії відсутність спільної думки щодо клімату, зрештою, так і записали у підсумковій декларації. Яку цінність матиме така декларація, якщо сторони не дійдуть єдиної позиції щодо жодного питання?

Усі проти одного

Анґела Меркель застерігає, що ще більше "розмивати результати, ніж це було на минулих самітах G7 та G20, вже не можна". Нині серйозно розглядається варіант, за якого фінальну декларацію підготує лише лідер Канади як країни, що приймає саміт. Він наголосив би на спільних цінностях, на важливості розвитку контактів між державами, на вільній торгівлі та спільній відповідальності щодо захисту клімату. Зважаючи на складну ситуацію, це був би, можливо, "більш чесний шлях", каже Меркель. "Немає сенсу, - додає канцлерка, - щосили приховувати різницю у поглядах."

Але яку цінність мають у такому разі саміти Великої сімки? Невже цей формат вичерпав себе? Досі лідери країн G7 вважали себе згуртованою спільнотою, яка базується на визнанні спільних правил та цінностей. "Немає нічого кращого за взаємодію країн, аби глобалізація, котра стосується нас усіх, не розвивалася під контролем діячів, які не дбають про загальні інтереси", - весь час наголошує канцлерка ФРН.

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Гармонія була вчора

Багато років саміти Великої сімки надсилали сигнал гармонійних відносин між країнами. Ці сигнали, схоже, залишаться у минулому. Світлини, на яких світові лідери випромінюють упевненість у собі та піднесений настрій, із Дональдом Трампом уявити буде важко.

Міністр фінансів Франції Брюно Лемер після важких переговорів у межах "сімки" минулого тижня запропонував формат "G6+1". Після запровадження Вашингтоном мит на імпорт сталі та алюмінію розмова міністрів фінансів не клеїлася і спільної декларації у канадскому Вістлері не було.

G6+1

Тим не менш, у Німеччині не хочуть відмовлятися від G7. У такі напружені часи, як зараз, такі зустрічі особливо необхідні. Де ще можна поговорити начистоту, якщо не у вузькому колі лідерів держав?

Крім спільних робочих засідань, у Канаді передбачені двосторонні зустрічі. Канцлерка, приміром, уперше розмовлятиме із новим прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Як поведе себе Італія у колі Великої сімки, поки не відомо. У відеоконференції "шерпів" у понеділок увечері від Італії брав участь ще попередній дипломатичний представник, а його наступник мав долучитися до підготовки упродовж тижня. У Меркель також передбачена зустріч віч-на-віч із Дональдом Трампом. В такі часи треба розмовляти ще частіше, ніж у інші, вважає Меркель.