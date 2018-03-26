 Велика сімка закликає Раду скасувати е-декларування для активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Велика сімка закликає Раду скасувати е-декларування для активістів

Верховній Раді слід скасувати обов'язкову подачу членами антикорупційних організацій е-декларацій, вважають посли країн Великої сімки.

Антикорупційні активісти в Україні досі зобов'язані подавати електронні декларації

Антикорупційні активісти в Україні досі зобов'язані подавати електронні декларації

Посли країн Великої сімки (G7) закликають Верховну Раду України скасувати обов'язкову подачу членами антикорупційних організацій електронних декларацій. Відповідний заклик міститься у заяві послів семи країн, яка була опублікована у четвер, 29 березня, на офіційному Twitter-акаунті групи послів G7 у Києві.

У спільній заяві вказується на стурбованість дипломатичних представників США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Японії через наближення 1-го квітня. Саме ця дата вважається кінцевою датою надання е-декларацій антикорупційними активістами в Україні.

Як наголошують дипломати країн G7, ці вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов'язанням України і найкращим міжнародним практикам. Крім того, вони ускладнюють боротьбу з корупцією в Україні. Тож депутатів Верховної Ради закликають знайти "законодавче рішення", щоб скасувати цю вимогу.

Раніше у четвер у Національному агентстві з питань запобігання корупції  роз'янили, що антикорупційні активісти, які "систематично" здійснюють антикорупційну діяльність в Україні, зобов'язані до 1 квітня подати електронні декларації.

Нагадаємо, напередодні єврокомісар Йоганнес Ган розкритикував Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації та закликав Верховну Раду України змінити ситуацію. 
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НАБУ: електронне декларування на межі зриву (08.02.2018)

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У Єврокомісії критикують Київ за невиконані зобов'язання щодо е-декларацій для активістів

Єврокомісар Йоганнес Ган критикує Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації. Він закликав Верховну Раду змінити ситуацію. (28.03.2018)  

У НАЗК пояснили, хто з активістів зобов'язаний декларувати доходи

Учасники "систематичної" антикорупційної діяльності мають надавати електронні декларації про доходи, наголошують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. (29.03.2018)  

Е-декларації для громадських активістів: у ЄС роздратовані невиконаною обіцянкою

І представники Єврокомісії, і євродепутати не приховують роздратування невиконанням Києвом обіцянки. Напередодні парламент України змарнував останню нагоду звільнити антикорупціонерів від подання е-декларацій. (23.03.2018)  

Верховна Рада розгляне е-декларування для активістів 3 квітня

Після критики з боку ЄС президент України Петро Порошенко заявив, що впровадження електронного декларування для громадських активістів було помилкою. Верховна Рада планує розглянути його скасування 3 квітня. (28.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

НАБУ: електронне декларування на межі зриву (08.02.2018)  

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