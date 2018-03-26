Велика сімка закликає Раду скасувати е-декларування для активістів

Верховній Раді слід скасувати обов'язкову подачу членами антикорупційних організацій е-декларацій, вважають посли країн Великої сімки.
Посли країн Великої сімки (G7) закликають Верховну Раду України скасувати обов'язкову подачу членами антикорупційних організацій електронних декларацій. Відповідний заклик міститься у заяві послів семи країн, яка була опублікована у четвер, 29 березня, на офіційному Twitter-акаунті групи послів G7 у Києві.
У спільній заяві вказується на стурбованість дипломатичних представників США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Японії через наближення 1-го квітня. Саме ця дата вважається кінцевою датою надання е-декларацій антикорупційними активістами в Україні.
Як наголошують дипломати країн G7, ці вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов'язанням України і найкращим міжнародним практикам. Крім того, вони ускладнюють боротьбу з корупцією в Україні. Тож депутатів Верховної Ради закликають знайти "законодавче рішення", щоб скасувати цю вимогу.
Раніше у четвер у Національному агентстві з питань запобігання корупції роз'янили, що антикорупційні активісти, які "систематично" здійснюють антикорупційну діяльність в Україні, зобов'язані до 1 квітня подати електронні декларації.
Нагадаємо, напередодні єврокомісар Йоганнес Ган розкритикував Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації та закликав Верховну Раду України змінити ситуацію.
Єврокомісар Йоганнес Ган критикує Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації. Він закликав Верховну Раду змінити ситуацію. (28.03.2018)
Учасники "систематичної" антикорупційної діяльності мають надавати електронні декларації про доходи, наголошують у Національному агентстві з питань запобігання корупції. (29.03.2018)
І представники Єврокомісії, і євродепутати не приховують роздратування невиконанням Києвом обіцянки. Напередодні парламент України змарнував останню нагоду звільнити антикорупціонерів від подання е-декларацій. (23.03.2018)