Велика сімка закликає Раду скасувати е-декларування для активістів

Посли країн Великої сімки (G7) закликають Верховну Раду України скасувати обов'язкову подачу членами антикорупційних організацій електронних декларацій. Відповідний заклик міститься у заяві послів семи країн, яка була опублікована у четвер, 29 березня, на офіційному Twitter-акаунті групи послів G7 у Києві.

У спільній заяві вказується на стурбованість дипломатичних представників США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії та Японії через наближення 1-го квітня. Саме ця дата вважається кінцевою датою надання е-декларацій антикорупційними активістами в Україні.

Як наголошують дипломати країн G7, ці вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов'язанням України і найкращим міжнародним практикам. Крім того, вони ускладнюють боротьбу з корупцією в Україні. Тож депутатів Верховної Ради закликають знайти "законодавче рішення", щоб скасувати цю вимогу.

Раніше у четвер у Національному агентстві з питань запобігання корупції роз'янили, що антикорупційні активісти, які "систематично" здійснюють антикорупційну діяльність в Україні, зобов'язані до 1 квітня подати електронні декларації.

Нагадаємо, напередодні єврокомісар Йоганнес Ган розкритикував Київ за "невиконане зобов'язання" щодо скасування необхідності для громадських активістів подавати е-декларації та закликав Верховну Раду України змінити ситуацію.