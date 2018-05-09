 Велика палата ЄСПЛ розгляне позови України проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Велика палата ЄСПЛ розгляне позови України проти РФ

Європейський суд з прав людини передав на розгляд до Великої палати чотири позови України проти Росії щодо дій останньої в Криму та на Донбасі.

Велика палата Європейського суду з прав людини розгляне позови України проти Росії

Велика палата Європейського суду з прав людини розгляне позови України проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) передав на розгляд до своєї Великої палати чотири позови України проти Росії щодо дій останньої в Криму та на Донбасі. Про це суд повідомив у середу, 9 травня. Ці справи стосуються звинувачень, висунутих Україною до Росії та збройних груп, які вона ймовірно контролює, у порушенні Європейської конвенції з прав людини, повідомив суд.

Зокрема, Україна звинувачує Росію в анексії Криму, а також контролі над сепаратистами та озброєними групами, котрі діють на Сході України, що спричинило загибель військових та цивільних. Також Україна наголошує, що вбивства у цих регіонах стали поширеною практикою.

У позовах Україна повідомила про випадки катувань та інших форм жорстокого поводження з цивільними особами та позбавлення їх волі. Також йдеться про те, що ряд кримських татар були піддані жорстокому поводженню через їхнє походження або спроби захистити українську національну символіку.

DW.COM

За минулий рік у ЄСПЛ надійшло значно більше скарг, ніж попереднього року, значною мірою через Туреччину. Кількість скарг з України зменшилася. (25.01.2018)

У ЮНЕСКО відзначають погіршення ситуації з правами людини в Криму та наголошують на необхідності здійснення безпосереднього моніторингу на півострові. Утім, на шляху цього можуть виникнути складнощі через протидію Росії. (18.04.2018)

Ще в позовах України йдеться, що українці, котрі проживають у Криму, були автоматично визнані російськими громадянами. Україна повідомила про переслідування журналістів на Донбасі та в Криму та зникнення активістів. Наголошується, що українські підприємства втратили майно, що розташовано на цих територіях.

У своєму повідомленні Європейський суд з прав зазначив, що розглядає також близько чотирьох тисяч індивідуальних позовів, які пов’язані з подіями в Криму та на Донбасі. Крім того, на розгляді суду перебувають також заяви, подані родичами загиблих пасажирів рейсу MH17 Malaysia Airlines, який було збито ракетою над територією Донецької області 17 липня 2014 року.
Дивитись відео 13:49

Курт Волкер: Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт (24.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Курт Волкер: Ми повинні створити ситуацію, щоб Росія захотіла припинити конфлікт (24.01.2018)  

Також за темою

Grüne Politikerin Rebecca Harms 26.9.2014

Гармс: Не їхати! - Політикам не можна давати Путіну майданчик для виступу на ЧС-2018 04.05.2018

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року йдеться не про порозуміння між народами, а про прибуток. Тож політикам треба триматися осторонь цього спектаклю, вважає євродепутатка Ребекка Гармс.

Brüssel Nato-Hauptquartier Pawlo Klimkin, Außenminister Ukraine

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у справі щодо Росії 24.04.2018

Рік тому Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію скасувати заборону діяльності Меджлісу. Україна прагне звернути увагу суду на те, що це рішення не виконується.

Russland Luzhniki-Stadion

Група європарламентарів закликала до політичного бойкоту ЧС-2018 у Росії 20.04.2018

Через нинішній антизахідний курс Кремля країнам-членам ЄС варто приєднатися до політичного бойкоту Великобританією та Ісландією цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії, вважають 60 членів Європарламенту.

Докладно

Зустріч президента Франції, прем'єрки Великобританії та канцлерки ФРН

Європа та угода з Іраном: обійдуться і без США ?

Президент США заявив про вихід із атомної угоди з Іраном, яку у Євросоюзі воліли б зберегти чинною.  

Audi A6

Audi підозрюють у черговій маніпуляції шкідливими викидами

Компанія відкликає близько 60 тисяч автомобілів по всьому світу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  