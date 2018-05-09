Велика палата ЄСПЛ розгляне позови України проти РФ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) передав на розгляд до своєї Великої палати чотири позови України проти Росії щодо дій останньої в Криму та на Донбасі. Про це суд повідомив у середу, 9 травня. Ці справи стосуються звинувачень, висунутих Україною до Росії та збройних груп, які вона ймовірно контролює, у порушенні Європейської конвенції з прав людини, повідомив суд.

Зокрема, Україна звинувачує Росію в анексії Криму, а також контролі над сепаратистами та озброєними групами, котрі діють на Сході України, що спричинило загибель військових та цивільних. Також Україна наголошує, що вбивства у цих регіонах стали поширеною практикою.

У позовах Україна повідомила про випадки катувань та інших форм жорстокого поводження з цивільними особами та позбавлення їх волі. Також йдеться про те, що ряд кримських татар були піддані жорстокому поводженню через їхнє походження або спроби захистити українську національну символіку.

Ще в позовах України йдеться, що українці, котрі проживають у Криму, були автоматично визнані російськими громадянами. Україна повідомила про переслідування журналістів на Донбасі та в Криму та зникнення активістів. Наголошується, що українські підприємства втратили майно, що розташовано на цих територіях.

У своєму повідомленні Європейський суд з прав зазначив, що розглядає також близько чотирьох тисяч індивідуальних позовів, які пов’язані з подіями в Криму та на Донбасі. Крім того, на розгляді суду перебувають також заяви, подані родичами загиблих пасажирів рейсу MH17 Malaysia Airlines, який було збито ракетою над територією Донецької області 17 липня 2014 року.