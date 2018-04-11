Вбивство Шеремета: слідчі заявляють, що досі немає доказової бази

Слідство поки що не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, докази ще збирають. Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник глави Служби безпеки України Віктор Кононенко у п'ятницю, 13 квітня. "У нас немає реальної доказової бази, яку ми досі отримуємо", - цитує Кононенка агенція "Інтерфакс-Україна".

Заступник глави СБУ нагадав, що співробітники спецслужби входять до слідчо-оперативної групи Генпрокуратури та Національної поліції, яка розслідує цей злочин. "На жаль, нічого нового сказати не можу", - сказав він. Відповідаючи на запитання про те, що заважає розкриттю злочину, Кононенко вказав на "обставини".

Нагадаємо, 1 липня 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в справі про вбивство Шеремета серйозного прогресу не спостерігається. З кінця липня поліція засекретила всі судові рішення у справі про вбивство. Наприкінці року поліція знову заявила, що особи, які скоїли злочин, не встановлені.

Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року. Міжнародна неурядова організація "Комітет захисту журналістів" (СPJ) в своєму звіті розкритикувала розслідування вбивства, наголосивши, що слідство не дало результатів і закликала звернути увагу на журналістську роботу Шеремета в Україні як потенційний мотив його вбивства.

Дивитись відео 03:13 Поділитись Рік вбивства Павла Шеремета: що знає слідство? (19.07.2017) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2gleq Рік вбивства Павла Шеремета: що знає слідство? (19.07.2017)