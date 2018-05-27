 Вбивство Бабченка: РЄ закликає до швидкого розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

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Новини

Вбивство Бабченка: РЄ закликає до швидкого розслідування

Генсек Ради Європи та "Репорт ери без кордонів" закликають Київ до швидкого і повного розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Frankreich Europaparlament in Straßbourg (picture-alliance/dpa/RIA Novosti/V. Fedorenko)

Рада Європи засуджує вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. "Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Воно має бути повністю й швидко розслідуване", - написав генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у середу, 30 травня, своєму блозі у Twitter.

За його словами, напади на журналістів і свободу слова зростають у Європі. "Ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною загрозою для демократії", - додав Ягланд.

Шоковані вбивством і у міжнародній правозахисній організації "Репортери без кордонів". "Ми шоковані цим вбивством. Бабченко був одним з найвідоміших російських військових репортерів, який через власний військовий досвід у Чечні та мужність користувався високою довірою. Українська та російська влада повинні зараз докладати всіх зусиль для розкриття цього злочину", - йдеться у заяві організації. Також наголошується, що виконавці вбивства та замовники не мають залишитися не покараними, як у багатьох інших випадках. "Репортери без кордонів" нагадали про вбивство в Києві у липні 2016 року журналіста Павла Шеремета, яке досі не розкрите.

Міністри закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і Литви Лінас Лінкявічус сподіваються на притягнення винних в убивстві Аркадія Бабченка до відповідальності. "Це лише один з останніх випадків убивств опозиційних журналістів у Росії та за кордоном. Важливо, щоб відповідальні постали перед судом. Мої думки з родиною", - написала Маргот Вальстрем у блозі в Twitter.

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Чим займався і чому був змушений залишити Росію вбитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко? (30.05.2018)

Застрелений у Києві 29 травня російський журналіст Аркадій Бабченко, на думку більшості його колег, став жертвою замовного вбивства. Слідство не виключає зв'язку злочину з професійною діяльністю Бабченка. (30.05.2018)

"Ті, хто відповідає за цей жорстокий злочин, мають постати перед судом", - зазначив Лінас Лінкявічус.

Як повідомлялося, увечері 29 травня в Дніпровському районі Києва на Микільсько-Слобідській вулиці біля своєї квартири пострілами у спину був застрелений російський журналіст, ведучий телеканалу ATR Аркадій Бабченко. Він помер по дорозі в лікарню від зупинки серця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею щодо умисного вбивства. Затримати злочинця по гарячих слідах не вдалося. За даними Нацполіції, основна версія убивства - професійна діяльність Аркадія Бабченка.

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    Екс-депутата Державної думи Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

    Автор: Ольга Войтович


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Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві стало іще однією ланкою у ланцюжку злочинів, в яких вбачають російський слід. DW згадала нарезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вбивство Бабченка: основні версії (30.05.2018)  

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Франк-Вальтер Штайнмаєр, який у день вбивства журналіста перебував у Києві, закликав до створення умов безпечної роботи журналістів по всьому світу.

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