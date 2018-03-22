Вашингтон погрожує санкціями за ″Північний потік-2″: як реагує Берлін? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2018

Східна Європа, котра протидіє будівництву Росією в обхід України газопроводу "Північний потік-2", отримала союзника. США вирішили пригрозити санкцями задіяним в проекті компаніям. Як на це реагують у Німеччині?
Європейські компанії, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", вже незабаром можуть зіткнутися з обмеженнями з боку США. Внесення їх в обмежувальний список залишається одним зі спірних пунктів закону "Про протидію противникам Америки шляхом санкцій", що його президент США Дональд Трамп підписав у 2017 році.
Про те, як німецький друг Володимира Путіна ось уже друге десятиліття допомагає Кремлю, активно працюючи в структурах компаній "Газпром" та "Роснефть", - у фотогалереї DW. (21.03.2018)
Український уряд змушений обмежити споживання газу через зменшення постачань з боку Росії. Але експерти впевнені - Київ може використати ситуацію на свою користь. (02.03.2018)
Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти. (15.02.2018)