 Вашингтон погрожує санкціями за ″Північний потік-2″: як реагує Берлін? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2018
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Політика й суспільство

Вашингтон погрожує санкціями за "Північний потік-2": як реагує Берлін? (відео)

Східна Європа, котра протидіє будівництву Росією в обхід України газопроводу "Північний потік-2", отримала союзника. США вирішили пригрозити санкцями задіяним в проекті компаніям. Як на це реагують у Німеччині?

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Європейські компанії, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", вже незабаром можуть зіткнутися з обмеженнями з боку США. Внесення їх в обмежувальний список залишається одним зі спірних пунктів закону "Про протидію противникам Америки шляхом санкцій", що його президент США Дональд Трамп підписав у 2017 році. 

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Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти. (15.02.2018)  

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Karikatur Sergey Elkin Putin und Gazprom

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Про те, як Герой України Надія Савченко перетворилася на "терориста №1". Коментар Сергія Руденка. 

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Можливі санкції США за "Північний потік-2": реакція ФРН.

У Східної Європи, яка протидіє будівництву газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, з'явився союзник - США.  

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