Вашингтон погрожує санкціями за ″Північний потік-2″: як реагує Берлін? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2018

Європейські компанії, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", вже незабаром можуть зіткнутися з обмеженнями з боку США. Внесення їх в обмежувальний список залишається одним зі спірних пунктів закону "Про протидію противникам Америки шляхом санкцій", що його президент США Дональд Трамп підписав у 2017 році.