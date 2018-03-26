Вашингтон негативно відреагував на запровадження китайських мит

Вашингтон негативно відреагував на запровадження Китаєм мит на 128 найменувань імпортованих із США товарів, яке стало відповіддю на аналогічний крок американського президента. Білий дім звинуватив Пекін у викривленні світових ринків.

"Замість того, щоб атакувати чесний американський експорт, Китай повинен припинити свою несправедливу торгівлю, яка завдає шкоди національній безпеці США і спотворює глобальні ринки", - заявила в понеділок, 2 квітня, речниця Білого дому Ліндсей Волтерс, повідомляє агенція Reuters.

Китай у свою чергу продовжує наполягати на необхідності запровадження мит на американські товари. Про це в інтерв’ю телеканалу China Global Television Network у вівторок, 3 квітня, повідомив китайський посол в США Цуй Тянькай. "Ми обов'язково запровадимо контрзаходи такої ж пропорції, масштабу та інтенсивності", - заявив він.

Як повідомлялось, з 2 квітня Китай запровадив підвищені мита на 128 найменувань імпортованих із США товарів. Зокрема, мита на фрукти та вироби з них складатимуть 15 відсотків. Тарифи на свинину і вироби з неї - 25 відсотків.

Мінфін Китаю повідомив, що ця міра стала відповіддю на встановлення американським президентом Дональдом Трампом мит у 25 відсотків на імпорт в США сталі й 10 відсотків - алюмінію. Обсяги імпорту товарів з Китаю в США в ціновому обчисленні досягають 60 мільярдів доларів на рік (48,7 мільярда євро). ЄС в свою чергу наполягає на тривалому звільненні від американських мит.