 Більше тисячі ісламістів з Німеччини виїхали воювати на боці ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

Більше тисячі ісламістів з Німеччини виїхали воювати на боці ІД

З понад тисячі ісламістів, які виїхали з ФРН воювати на боці ІД в Сирії та Іраку, близько половини мають німецьке громадянство, йдеться у відповіді уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

Кадр з пропагандистського відео ІД

Кадр з пропагандистського відео ІД

Уряду ФРН відомо про "понад тисячу ісламістів з Німеччини", які виїжджали до Сирії та Іраку для підтримки терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Понад половина з них мають німецьке громадянство. Про це повідомляють видання медіагрупи Funke у неділю, 20 травня, з посиланням на відповідь уряду на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. При цьому кількість джихадистів, які виїжджають воювати на Близький Схід, хоча й зросла, утім помітно менше, аніж це було два роки тому.

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За даними німецького уряду, на кінець минулого року близько 190 з 760 осіб, які поїхали з ФРН воювати на боці ІД, мають турецьке коріння. У 2016 році кількість джихадистів, які поїхали з ФРН в Сирію та Ірак, зростає. (17.08.2016)

Здатність ІД рекрутувати нових екстремістів слабшає, стверджує Федеральне відомства з охорони конституції Німеччини, повідомляє видання Der Spiegel. (05.03.2017)

Окрім того, з Німеччини для підтримки "Робітничої партії Курдистану" (РПК) та політичного крила Курдських загонів самооборони у війні з ІД, за даними уряду, виїжджали 243 особи. РПК в Німеччині вважається терористичною організацією.

Представники фракції Лівої партії розкритикували намір урядової коаліції позбавляти громадянства джихадистів, які виїхали з Німеччини, і назвали цю пропозицію "суто символічною політикою", повідомляє агентство AFP. Також окремі представники презиції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до коаліції, критикують відповідний проект про позбавлення радикальних бойовиків громадянства, наголошуючи на необхідності кримінального переслідування та дерадикалізації джихадистів. Натомість у Христинсько-демократичному союзі стають на захист такого кроку: мовляв, ісламіста, який повертається до ФРН і не є більше німецьким громадянином, можна не пустити в країну.

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