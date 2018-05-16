Більше тисячі ісламістів з Німеччини виїхали воювати на боці ІД

Уряду ФРН відомо про "понад тисячу ісламістів з Німеччини", які виїжджали до Сирії та Іраку для підтримки терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Понад половина з них мають німецьке громадянство. Про це повідомляють видання медіагрупи Funke у неділю, 20 травня, з посиланням на відповідь уряду на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. При цьому кількість джихадистів, які виїжджають воювати на Близький Схід, хоча й зросла, утім помітно менше, аніж це було два роки тому.

Окрім того, з Німеччини для підтримки "Робітничої партії Курдистану" (РПК) та політичного крила Курдських загонів самооборони у війні з ІД, за даними уряду, виїжджали 243 особи. РПК в Німеччині вважається терористичною організацією.

Представники фракції Лівої партії розкритикували намір урядової коаліції позбавляти громадянства джихадистів, які виїхали з Німеччини, і назвали цю пропозицію "суто символічною політикою", повідомляє агентство AFP. Також окремі представники презиції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до коаліції, критикують відповідний проект про позбавлення радикальних бойовиків громадянства, наголошуючи на необхідності кримінального переслідування та дерадикалізації джихадистів. Натомість у Христинсько-демократичному союзі стають на захист такого кроку: мовляв, ісламіста, який повертається до ФРН і не є більше німецьким громадянином, можна не пустити в країну.