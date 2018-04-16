Білий дім: Рішення стосовно нових санкцій щодо РФ буде в найближчому майбутньому

США ухвалять рішення стосовно питання запровадження додаткових санкцій щодо Росії у "найближчому майбутньому". "Ми вивчаємо питання про додаткові санкції щодо Росії, і рішення щодо цього буде прийнято в найближчому майбутньому", - заявила у понеділок, 16 квітня, речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє агенція AP.

Напередодні постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила про готовність Вашингтона запровадити нові санкції щодо Росії через її роль у сирійському конфлікті. За її словами, про нові санкції могли оголосити вже в понеділок, 16 квітня.

Як повідомлялося, 6 квітня Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії. При цьому в американському мінфіні заявили, що Росія постачає зброю уряду сирійського президента Асада.

В ніч на 7 квітня, за інформацією гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, зазначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість США та Захід покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Крім того, Державний департамент США заявив, що до відповіді слід притягнути також і Росію, яка підтримує сирійського правителя Башара Асада.

У відповідь на хімічну атаку в Думі, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.