 Білий дім: Рішення стосовно додаткових санкцій щодо РФ ще нема | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Білий дім: Рішення стосовно додаткових санкцій щодо РФ ще нема

США поки вивчають питання щодо додаткових санкцій щодо Росії. Рішення можуть ухвалити найближчим часом, заявили в Білому домі.

Білий дім розмірковує над новими санкціями проти Росії

Білий дім розмірковує над новими санкціями проти Росії

США ухвалять рішення стосовно питання запровадження додаткових санкцій щодо Росії у "найближчому майбутньому". "Ми вивчаємо питання про додаткові санкції щодо Росії, і рішення щодо цього буде прийнято в найближчому майбутньому", - заявила у понеділок, 16 квітня, речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє агенція AP.

Напередодні постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі  заявила про готовність Вашингтона запровадити нові санкції щодо Росії через її роль у сирійському конфлікті. За її словами, про нові санкції могли оголосити вже в понеділок, 16 квітня. 

Як повідомлялося, 6 квітня Вашингтон запровадив санкції проти семи російських олігархів, 12-ти контрольованих ними компаній та 17-ти урядовців за "злонамірні дії у світі", в тому числі в Україні та Сирії. При цьому в американському мінфіні заявили, що Росія постачає зброю уряду сирійського президента Асада.

DW.COM

Курс рубля та вартість акцій компаній російських олігархів продовжують падати на тлі нових санкцій, запроваджених США проти Росії. (10.04.2018)

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон найближчим часом оголосить про нові санкції щодо Росії. За її словами, вони стосуватимуться підприємств, причетних до постачання оснащення Асаду та хімічної зброї. (15.04.2018)

В ніч на 7 квітня, за інформацією гуманітарних організацій, вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, зазначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість США та Захід покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Крім того, Державний департамент США заявив, що до відповіді слід притягнути також і Росію, яка підтримує сирійського правителя Башара Асада.

У відповідь на хімічну атаку в Думі, в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю.
Дивитись відео 02:38

Дерипаска і Ко: активи російських олігархів в Україні (13.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Дерипаска і Ко: активи російських олігархів в Україні (13.04.2018)  

Також за темою

UN OPCW Syrien Damaskus

Експерти ОЗХЗ не можуть потрапити в сирійську Думу 16.04.2018

За даними дипломатів, Росія та Сирія не пускають експертів Організації із заборони хімічної зброї в місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки. Москва заперечує це.

Deutschland Bundestag Beschlüsse Bundeswehreinsätze Maas

Глава МЗС ФРН: Хіматака в Сирії не може залишитись без наслідків 13.04.2018

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що хімічна атака в сирійській Думі не має залишитись без наслідків і закликає міжнародну спільноту до реакції на неї.

Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt

Трамп консультується із союзниками щодо відповіді на хіматаку в Сирії 13.04.2018

США збирають розвідувальні дані та консультуються із союзниками щодо можливої відповіді на хімічну атаку у сирійському місті Дума. Поки жодного рішення не ухвалено.

Докладно

У Карпатах хочуть побудувати новий гірськолижний курорт Свидовець

Новий лижний курорт у Карпатах: екологи б'ють на сполох

Екологи застерігають: будівництво лижного курорту "Свидовець" на Закарпатті може призвести до екологічної катастрофи.  

default

Прірва між багатими та бідними - пастка для економіки світу?

Нерівність між багатими та бідними зростає. Як саме це впливає на економіку - питання доволі суперечливе. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  