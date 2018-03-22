 Білий дім запровадив нові обмеження для служби трансгендерів в армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Білий дім запровадив нові обмеження для служби трансгендерів в армії

Керівництво США запровадило нові заборони для служби трансгендерів в армії. Допуск їх до військової служби в Білому домі вважають "істотним ризиком".

Під час акції протесту проти рішення Трампа заборонити трансгендерам служити в армії, 26 липня 2017 р Нью-Йорк

Під час акції протесту проти рішення Трампа заборонити трансгендерам служити в армії, 26 липня 2017 р Нью-Йорк

Білий дім оголосив про нові обмеження для служби трансгендерів в американській армії. Згідно з новими правилами, оприлюдненими в суботу, 24 березня, від військової служби повинні бути відсторонені ті, хто в зв'язку з "труднощами гендерної ідентифікації" потребують "серйозного медичного обслуговування", включно з прийомом медикаментів і оперативним втручанням.

DW.COM

Рішення Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії має проаналізувати комісія, однак ті, хто вже служить, можуть продовжувати свою роботу, запевнив міністр оборони США Джеймс Меттіс. (30.08.2017)

Президент США Дональд Трамп хоче заборонити трансгендерам служити у збройних силах. Пентагон співпрацюватиме з Білим домом у цьому питанні. (26.07.2017)

Глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен дійшли висновку, що допуск подібних новобранців до служби став би "істотним ризиком" для військових успіхів країни. Таким чином, президент США Дональд Трамп відмовився від торішнього меморандуму з цього питання.

У серпні 2017 року Трамп підписав документ, який забороняє трансгендерам служити в армії. Однак у жовтні суд Вашингтона наклав на указ тимчасову заборону. У грудні суд постановив, що з 1 січня в армію повинні приймати і трансгендерів. Білий дім звернувся до апеляційного суду в штаті Вірджинія, проте суд у місті Річмонді відхилив запит.

Цією забороною Трамп мав намір анулювати рішення свого попередника Барака Обами, який дозволив трансгендерам військову службу.

Трансгендерами називають тих людей, які ідентифікують себе не з тією або не лише з тією статтю, з якою вони були зареєстровані при народженні.
Дивитись відео 01:22

У США протестують через плани Трампа заборонити трансгендерам служити в армії (27.07.2017)

Аудіо й відео до теми

У США протестують через плани Трампа заборонити трансгендерам служити в армії (27.07.2017)  

Також за темою

USA Demo wegen LGBT-Verbot in der Armee

Трансгендери служитимуть в армії США з 2018 року 12.12.2017

Рішенням суду у Вашингтоні скасовано указ Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. У Пентагоні заявили, що діятимуть згідно з рішенням суду.

USA US Naval Academy Ensign Ali Marberry Transgender

Дональд Трамп: Трансгендери не служитимуть у військах США 26.07.2017

Президент США Дональд Трамп хоче заборонити трансгендерам служити у збройних силах. Пентагон співпрацюватиме з Білим домом у цьому питанні.

Brüssel NATO Treffen

Глава Пентагону: Трансгендери можуть залишатися в армії США 30.08.2017

Рішення Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії має проаналізувати комісія, однак ті, хто вже служить, можуть продовжувати свою роботу, запевнив міністр оборони США Джеймс Меттіс.

Докладно

В італійському парламенті 23 березня

Формування уряду в Італії: спектакль тільки розпочався

Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції? 

Країни ЄС прагнуть подовження режиму звільнення від американських мит на сталь та алюміній

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  