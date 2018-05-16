 Білий дім все ж відправляє до Сінгапуру команду для підготовки саміту з КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Білий дім все ж відправляє до Сінгапуру команду для підготовки саміту з КНДР

30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США відправляться до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Дипломати США відправляються до Сінгапуру

Представники адміністрації президента США та Держдепартаменту відправляться цими вихідними до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі між Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це в суботу, 26 травня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Очікується, що команда з 30-ти співробітників Білого дому і Держдепартаменту вилетить, як і було заплановано, 27 травня, повідомляє агентство dpa.

Президент США у своєму повідомленні в Twitter 26 травня запевнив, що "немає жодних розбіжностей всередині адміністрації Трампа щодо того, як поводитися з Північною Кореєю". Трамп розкритикував при цьому видання The New York Times за матеріал про нібито розкол в адміністрації в питанні політики щодо КНДР. 

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США. Наступного дня після скасування саміту Трамп заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося.

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Аудіо й відео до теми

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