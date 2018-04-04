Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

Забирати пенсію літні люди, що живуть в окупації, мають самі. Їм можуть заблокувати виплати, якщо вони двічі на півроку особисто не проходитимуть процедуру фізичної ідентифікації. Ще одна підстава заблокувати виплати: якщо з блокпостів надійде інформація, що людина була відсутня на підконтрольній Україні території понад два місяці. Тож до окупованого Донбасу перед святами не усі повертаються з грошима. Репортаж DW: