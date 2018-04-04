Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.
Забирати пенсію літні люди, що живуть в окупації, мають самі. Їм можуть заблокувати виплати, якщо вони двічі на півроку особисто не проходитимуть процедуру фізичної ідентифікації. Ще одна підстава заблокувати виплати: якщо з блокпостів надійде інформація, що людина була відсутня на підконтрольній Україні території понад два місяці. Тож до окупованого Донбасу перед святами не усі повертаються з грошима. Репортаж DW:
"Укрпошта" відновила виплату пенсій у Слов'янську, також завершились роботи з розмінування території між Слов'янськом та Ізюмом. У звільненому від сепаратистів місті поновила роботу залізниця. (10.07.2014)
Експерти запевняють, що головні риси нової пенсійної реформи вже узгоджені між урядом та МВФ, але суттєвого збільшення пенсій від неї очікувати не варто. (20.04.2017)