 Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.04.2018
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Політика й суспільство

Бігом через лінію фронту: як отримують пенсії на Донбасі (відео)

2 кілометри між блокпостами тривалістю у 5 годин, черги, постріли, втома, страх. З цим стикаються літні люди, які приїжджають з окупованих районів Донбасу за пенсіями.

Пенсіонери на окупованих територіях Донбасу

Забирати пенсію літні люди, що живуть в окупації, мають самі. Їм можуть заблокувати виплати, якщо вони двічі на півроку особисто не проходитимуть процедуру фізичної ідентифікації. Ще одна підстава заблокувати виплати: якщо з блокпостів надійде інформація, що людина була відсутня на підконтрольній Україні території понад два місяці. Тож до окупованого Донбасу перед святами не усі повертаються з грошима. Репортаж DW: 

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У Слов'янську знову виплачують пенсії

"Укрпошта" відновила виплату пенсій у Слов'янську, також завершились роботи з розмінування території між Слов'янськом та Ізюмом. У звільненому від сепаратистів місті поновила роботу залізниця. (10.07.2014)  

Стаж замість віку, або Якою буде нова пенсійна реформа

Експерти запевняють, що головні риси нової пенсійної реформи вже узгоджені між урядом та МВФ, але суттєвого збільшення пенсій від неї очікувати не варто. (20.04.2017)  

Пенсійні новації: перерахунок грошей, яких немає

В уряді ініціюють збільшення ролі стажу при нарахуванні пенсії для тих, у кого за плечима довгий трудовий шлях, та обіцяють їм гідні виплати. Як і коли це може статися - з’ясовувала DW. (08.03.2018)  

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