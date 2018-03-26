Бунт і пожежа у поліцейському відділку у Венесуелі: 68 загиблих

Внаслідок бунту і подальшої пожежі у поліцейському відділку міста Валенсія, що в центральній Венесуелі, у середу, 28 березня, загинули 68 осіб.

Родичі в'язнів зібралися навколо відділку, щоб вимагати пояснень від влади, але поліція розігнала їх сльозогінним газом, пише інформагенція Reuters. "Державна прокуратура гарантує поглиблене розслідування і негайно прояснить, що відбулося в цій болісній ситуації, яка залишила десятки венесуельських сімей у траурі", - заявив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб у Twitter.

В'язниці Венесуели відомі тим, що переповнені і в них часто стаються бунти. Оскільки у в'язниці відносно легко отримати зброю, включно з автоматами і гранатами, нерідко такі заворушення призводять до численних жертв.

Нагадаємо, на початку минулого року Бразилією прокотилася хвиля особливо жорстоких тюремних бунтів, у яких також загинули понад сотня осіб.