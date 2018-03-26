 Бунт і пожежа у поліцейському відділку у Венесуелі: 68 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Бунт і пожежа у поліцейському відділку у Венесуелі: 68 загиблих

У поліцейському відділку у венесуельському місті Валенсія сталися бунт і пожежа, внаслідок чого загинули 68 в'язнів.

Близькі в'язнів, що загинули, зібралися біля відділку вимагати пояснень

Близькі в'язнів, що загинули, зібралися біля відділку вимагати пояснень

Внаслідок бунту і подальшої пожежі у поліцейському відділку міста Валенсія, що в центральній Венесуелі, у середу, 28 березня, загинули 68 осіб.

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Предмет попереднього розслідування - можливі злочини сил безпеки та поліції під час антиурядових протестів у Венесуелі та боротьби з наркоторгівлею на Філіппінах, зазначили в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. (08.02.2018)

З початку року у бразильських в'язницях загинули понад 110 осіб. Тюремні бунти пов'язують із протистоянням наркокартелів. (15.01.2017)

Родичі в'язнів зібралися навколо відділку, щоб вимагати пояснень від влади, але поліція розігнала їх сльозогінним газом, пише інформагенція Reuters. "Державна прокуратура гарантує поглиблене розслідування і негайно прояснить, що відбулося в цій болісній ситуації, яка залишила десятки венесуельських сімей у траурі", - заявив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб у Twitter.

В'язниці Венесуели відомі тим, що переповнені і в них часто стаються бунти. Оскільки у в'язниці відносно легко отримати зброю, включно з автоматами і гранатами, нерідко такі заворушення призводять до численних жертв.

Нагадаємо, на початку минулого року Бразилією прокотилася хвиля особливо жорстоких тюремних бунтів, у яких також загинули понад сотня осіб.

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