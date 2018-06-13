 Бундестаг ухвалив закон про возз′єднання родин біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Бундестаг ухвалив закон про возз'єднання родин біженців

Німецькі депутати підтримали зокрема і встановлення обмеження на в'їзд до Німеччини однієї тисячі родичів біженців на місяць.

У Німеччині прийняли нові правила щодо возз'єднання родини

У Німеччині прийняли нові правила щодо возз'єднання родини

Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців із обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування. Встановлюється обмеження: загалом до ФРН з метою возз'єднання таких родин має приїжджати до тисячі біженців на місяць. 370 депутатів підтримали пропозицію уряду, 279 проголосували проти, повідомляє агентство dpa. Нові правила почнуть діяти з 1 серпня.

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Криза біженців наздогнала Анґелу Меркель. Канцлерка має пояснити, що вона знала про ганебне становище у Відомстві з питань міграції та біженців (BAMF). Найкраще - слідчій комісії, вважає Крістіан Тріппе. (04.06.2018)

Учасники коаліційних переговорів змогли узгодити питання возз'єднання сімей біженців. Це питання було серйозною перепоною на шляху до створення великої коаліції у Німеччині. (30.01.2018)

До найближчих родичів належать дружина або чоловік, діти, а також батьки неповнолітніх біженців. Пріоритетним буде переїзд до ФРН маленьких дітей, важкохворих або людей, які стикаються з політичним переслідуванням на батьківщині.

Опозиційні депутати і правозахисники розкритикували нові правила як "колесо фортуни з шансом для небагатьох", оскільки на сьогодні в диппредставництвах ФРН за кордоном вже є 25 тисяч запитів на призначення дати подання відповідної заяви. У фракції Зелених наголосили, що правила не пояснюють, за яким саме принципом відбиратимуть тисячу родичів на місяць, що мають право приїхати.

Питання возз'єднання сімей біженців спричинило гостру дискусій під час укладення коаліційної угоди між консерваторами та соціал-демократами в Німеччині. На обмеженні числа родичів біженців, які мають право прибувати до ФРН, жорстко наполягали представники ХСС.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

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