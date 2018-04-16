Бундесвер озброюється: заплановані замовлення на десятки мільярдів євро

Міністерство оборони Німеччини планує ще цього року укласти 18 великих контактів на постачання озброєнь Бундесверу загальною вартістю понад 25 мільярдів євро. Про це ввечері в неділю, 22 квітня, повідомило видання Handelsblatt з посиланням на відповідний список міноборони.

Серед запланованих договорів - і на придбання безпілотників Heron TP ізраїльського виробництва. Цей контракт прописали навіть у коаліційній угоді між консерваторами та соціал-демократами, зазначає агентство Reuters. Договір лізингу на дев'ять років потягне на суму понад мільярд євро. Мають бути подовжені також до кінця лютого 2020 року контракти на експлуатацію розвідувальних дронів Heron 1, яких використовують у місіях Бундесверу в Афганістані та Малі.

Також Бундесвер нарешті повинен отримати сім рятувальних вертольотів та шість транспортних літаків типу C-130J Hercules. Міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) планує подовжити на 2019-21 роки договір на залучення транспортних літаків української компанії "Антонов", аби зменшити залежність від ненадійних Airbus A400M. Серед інших пунктів списку - радарні технології для винищувачів Eurofighter, системи зв'язку для фрегатів, реактивні артилерійські установки, модернізація бойових машин піхоти Puma та інше.

Як зазначив представник міноборони, даний список - поки попередній. Багато що залежатиме він часу та обсягу надання коштів у бюджеті 2018 року. Через тривалу "коаліціаду" після виборів у вересні минулого року Бундестаг ще не затвердив бюджет на 2018 рік.

Стан озброєнь Бундесверу останнім часом викликав чимало критики.