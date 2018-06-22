Будапешт висунув вимоги до українського закону про освіту

Офіційний Будапешт вимагає продовжити перехідний період українського закону "Про освіту". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також заявив, що необхідно скасувати дію цього закону стосовно приватних шкіл, як він сказав у п'ятницю, 22 червня, після українсько-угорських консультацій у Закарпатській області.

"Навчання угорською мовою не повинне страждати від того, що українська влада прагне підвищити рівень володіння державною мовою", - зазначив Сіярто, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він висловив сподівання, що парламент у Києві врахує рекомендації Венеціанської комісії стосовно закону та продовжить перехідний період. За словами Сіярто, Києву та Будапештові необхідно виконати ще багато роботи, щоб повернутися на колишній рівень двосторонніх відносин.

Його український колега Павло Клімкін зазначив, що загалом задоволений спільними консультаціями. "Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", - написав він у Twitter. Міністр наголосив, що громадяни угорського походження мають "на 100 відсотків залишатися угорцями", але при цьому на достатньому рівні володіти державною мовою.

Від кінця вересня 2017 року в Україні діє новий закон "Про освіту". Серед іншого він визначає, що в навчальних закладах викладають державною мовою. За програмою кілька предметів можуть викладатися двома й більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою. Через цей закон між Києвом та Будапештом почався дипломатичний конфлікт.