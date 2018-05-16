 Британські депутати: Російські ″брудні гроші″ шкодять Лондону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Британські депутати: Російські "брудні гроші" шкодять Лондону

Ведення бізнесу із російськими олігархами фінансовими інституціями в Сіті перешкоджає спротиву офіційного Лондона агресивній зовнішній політиці РФ, вважають в комітеті із закордонних справ парламенту Великобританії.

Лондон - улюблене місто російських олігархів для фінансових оборудок

Лондон - улюблене місто російських олігархів для фінансових оборудок

Російські гроші, вкладені у британські активи або відмиті через фінансові інституції лондонського Сіті, шкодять намаганням британського уряду зайняти жорстку позицію проти агресивної зовнішньої політики Москви. Про це йдеться у доповіді комітету із закордонних справ парламенту Великобританії, оприлюдненому в понеділок, 21 травня. "Масштаби шкоди цих "брудних грошей", які вони можуть заподіяти Сполученому Королівству, є незрівнянно більшими від вигоди російських транзакцій у Сіті", -  зазначив голова комітету Том Тугендхет, цитує інформагенція Reuters.

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На виконання вимог ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, Німеччина запровадила реєстр прозорості компаній. Петро Порошенко і його бізнес-партнери, вочевидь, проігнорували реєстр. (24.01.2018)

Британський парламент має розглянути законопроект, що дозволяє розкрити імена російських олігархів, які тримають активи в офшорах під британським прапором. (26.04.2018)

"Великобританії немає виправдань за закриття очей на те, як клептократи президента (Росії Володимира - Ред.) Путіна і порушники прав людини використовують гроші, відмиті через Лондон", - наголосив Тугендхет.

У рекомендаціях комітету вказується, що Великобританія у співпраці з союзниками повинна ускладнити випуск Росією суверенних бондів, які не підлягають санкціям, через банки, які є підсанкційними. На думку представників комітету із закордонних справ, саме ця практика підриває зусилля із покарання Росії за її поведінку.

Нагадаємо, британський уряд 1 травня домовився зобов'язати заморські території до кінця 2020 року розкрити імена кінцевих бенефіціарів, які мають активи в офшорах під британським прапором. Досі податкові оази на кшталт Британських Віргінських островів і Кайманових островів відмовлялися наслідувати приклад Сполученого Королівства і не розкривали особи власників активів, що перебувають під їхньою юрисдикцією. Прибічники публічного реєстру власників офшорів вважають, що секретність робить можливим відмивання грошей, що сприяє корупції та збільшенню злочинності, в тому числі і в Росії.

Для російських олігархів з початку 1990-их Лондон став провідним центром для зберігання та інвестування коштів, а також як місце розв'язання через суд своїх бізнесових спорів.

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