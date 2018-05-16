 Британський принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2018
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Новини

Британський принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл віднині є герцогом і герцогинею Сассекськими. Весільна церемонія відбулася в церкві Святого Георга у Віндзорі.

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл для багатьох є символом оновлення королівської родини

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл для багатьох є символом оновлення королівської родини

У Віндзорському палаці в суботу, 19 травня, відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл. Церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. Дружбою на весіллі був старший брат Гаррі - принц Вільям.

Принц Гаррі (ліворуч) і принц Вільям на вулицях Віндзора перед церемонією

Принц Гаррі (ліворуч) і принц Вільям на вулицях Віндзора перед церемонією

DW.COM

Весілля у королівській родині привабить сотні тисяч туристів. Чимало зароблять і на сувенірній продукції, вважають аналітики Brand Finance. (03.01.2018)

Британський принц Гаррі й американка Меган Маркл відгуляють весілля у травні 2018 року. Німецька преса виявила в нареченої принца Уельського німецьке коріння. (05.12.2017)

На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком тощо. Як повідомила інформагенція Reuters, на святі були присутні також дві колишні дівчини принца Гаррі.

Нагадаємо, що заручини відбулися в листопаді 2017 року. Подружжя житиме в Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Меган Маркл знімалася в низці кінострічок і в популярних телесеріалах. Вона народилася в Лос-Анджелесі, навчалася в штаті Іллінойс та жила певний час у Канаді. Маркл уже була одружена, але розлучилася 2013 року. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл для багатьох є символом оновлення королівської родини.

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Весілля принца Гаррі та Меган: між кітчем і комерцією (18.05.2018)

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