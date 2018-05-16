Британський принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл

У Віндзорському палаці в суботу, 19 травня, відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл. Церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ і принц Вільям. Дружбою на весіллі був старший брат Гаррі - принц Вільям.

Принц Гаррі (ліворуч) і принц Вільям на вулицях Віндзора перед церемонією

На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей весілля були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон з чоловіком тощо. Як повідомила інформагенція Reuters, на святі були присутні також дві колишні дівчини принца Гаррі.

Нагадаємо, що заручини відбулися в листопаді 2017 року. Подружжя житиме в Кенсінгтонському палаці в Лондоні. Меган Маркл знімалася в низці кінострічок і в популярних телесеріалах. Вона народилася в Лос-Анджелесі, навчалася в штаті Іллінойс та жила певний час у Канаді. Маркл уже була одружена, але розлучилася 2013 року. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл для багатьох є символом оновлення королівської родини.