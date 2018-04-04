Британський посол: У Росії є секретна програма "Новачок"

Росія, всупереч офіційним твердженням, як і раніше проводить експерименти з отруйною речовиною "Новачок". Про це заявив посол Великобританії в ФРН Себастьян Вуд в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk в п'ятницю, 6 квітня. Якщо Росія каже, що всі бойові отруйні речовини радянських часів знищено під контролем міжнародних спостерігачів, то, з точки зору Великобританії, це "неправда, абсолютна неправда", сказав він.

"Наші спецслужби знають, що є секретна програма розробки отруйної речовини "Новачок", про існування якої російський уряд ніколи не оголошував", - заявив Вуд. Він закликав Росію в якості першого кроку відкрито визнати це. Йдеться про порушення Конвенції про заборону хімічної зброї, підкреслив британський дипломат. Він назвав "досить ясними" докази того, що за отруєнням колишнього подвійного агентства Сергія Скрипаля стоїть Росія.

Експерименти з "Новачком"

"Ми знаємо, що російська влада проводила експерименти, щоб з'ясувати, як цю нервово-паралітичну речовину найбільш ефективно застосовувати для вбивства людей", - сказав Себастьян Вуд. За його словами, добре відомо також, що російська держава розглядає таких людей, як Скрипаль, як об'єкти для замахів. "У нас є сильна впевненість в тому, що цей напад - це, з високою часткою імовірності, справа рук російської держави. Тому ми повинні реагувати спільно", - підкреслив дипломат.

Як зазначив Вуд, є вдосталь доказів, які свідчать про відповідальність Росії в справі Скрипаля, Великобританія поділилася цими даними з союзниками, і ті визнали їх переконливими. У цьому разі йдеться, однак, не лише про поодинокий випадок, а про загальну картину, про модель поведінки, за допомогою якої одна країна намагається дестабілізувати інші, наголосив посол Великобританії в ФРН Себастьян Вуд.