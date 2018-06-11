 Британський міністр юстиції йде у відставку через розбіжності щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Британський міністр юстиції йде у відставку через розбіжності щодо Brexit

Міністр юстиції Великобританії Філіп Лі вирішив піти у відставку через розбіжності у поглядах з урядом щодо ролі парламенту у процесі виходу країни зі складу Євросоюзу.

Британський парламент голосуватиме про норми щодо Brexit

Британський парламент голосуватиме про норми щодо Brexit

Британський міністр юстиції, член парламенту Філіп Лі у вівторок, 12 червня, заявив про свою відставку. Причиною цього є розбіжність у поглядах з урядом прем'єр-міністерки Терези Мей, який не хоче допустити посилення ролі парламенту при прийнятті остаточної угоди щодо Brexit, передає агенція AFP.

12 червня нижня палата британського парламенту має розглянути низку законів, запропонованих Палатою Лордів. Ними планується врегулювати процес виходу Великобританії із ЄС. Зокрема, йдеться про можливість парламенту ветувати остаточно угоду щодо Brexit, а також визначити, що відбудеться, якщо цієї угоди взагалі не буде. Окрім того пропонується і після виходу з ЄС тісно прив’язати Великобританію до економіки ЄС.

Британський уряд виступає проти цих пропозицій. "Я намагаюсь домовитися про найкращу угоду для Британії. Я впевнена, що зможу отримати угоду, яка дозволить нам укладати наші власні торгівельні угоди, маючи при цьому кордон, наскільки це можливо", - заявила Тереза Мей.

Міністр юстиції не погодився підтримати позицію уряду в обмещенні ролі парламенту. "Я не можу підтримати рішення уряду виступити проти цієї поправки, оскільки це порушує фундаментальні принципи прав людини та парламентського суверенітету", - заявив Лі.

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Наразі одними із головних питань у переговорах Великобританії з ЄС щодо Brexit залишаються європейські митні правила та питання ірландського кордону. Раніше британський уряд запропонував, щоб усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, могло дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС. Це дозволило би уникнути кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit. Але Євросоюз розкритикував цей план, зазначивши, що він його не влаштовує.

Нагадаємо, раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. ЄС попередив Лондон, що без вирішення ірландського питання угода про Brexit не відбудеться.

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