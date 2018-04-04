 Британська розвідка: ″Новачок″ створили під Саратовом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Британська розвідка: "Новачок" створили під Саратовом

База в Шиханах в Саратовській області є аналогом лабораторії "Портон-Даун", вважають британські спецслужби. Саме там і виробили отруту "Новачок", використану проти Сергія Скрипаля і його доньки, вважають вони.

Британські військові у захисних костюмах

Британські військові у захисних костюмах

Британська розвідка дійшла висновку, що речовину "Новачок", використану для отруєння у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, виготовили на військовій науково-дослідній базі в населеному пункті Шихани в Саратовській області Росії. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомляє лондонська газета The Times з посиланням на брифінг британської розвідки для союзників.

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Як зазначає видання, на брифінгу, який був організований для того, щоб переконати союзників у провині Росії, було сказано, що центр в Шиханах - це аналог британської військової лабораторії в "Портон-Дауні". За словами представників британської розвідки, в Шиханах отрута "Новачок" випробовувалася протягом останнього десятиліття щодо ефективності її використання для вбивств.

"Дуже переконлива інформація"

Запасів "Новачка" в Шиханах значно менше, ніж тих, які призначалися б для застосування на полі бою, повідомили британські розвідники. Саме цей факт наштовхнув їх на думку, що отрута в Шиханах призначалася для вбивств. Колишній командир британського полку хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Хеміш де Бреттон Гордон назвав наведену на брифінгу інформацію дуже переконливою. "Британська розвідка ясно вказує на Росію і Шихани. Немає сумнівів в тому, що росіяни зараз там замітають сліди", - сказав він.

Очільник лабораторії "Портон-Даун" Гарі Ейткенхед в інтерв'ю телеканалу Sky News 3 квітня підтвердив, що речовина, використана для отруєння Скрипаля, була однозначно ідентифікована як "нервово-паралітична військова отрута "Новачок". Але країна походження цієї отрути встановлена ​​не була, оскільки, як було заявлено, це не було завданням британських військових хіміків.

"Ми не визначили точне джерело його походження, проте надали всю наукову інформацію уряду, який потім використовував інші джерела, щоб дійти певних висновків", - підкреслив Ейткенхед. Він, однак, зазначив, що виготовлення даної отрути передбачає використання надзвичайно складних методів, які доступні тільки на державному рівні.
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