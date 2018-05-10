Британська розвідка закликає ЄС об'єднати зусилля з огляду на агресію РФ

Лондон і Брюссель мають тісніше співпрацювати в царині безпеки після Brexit, вважає очільник Служби безпеки Великобританії (MI5) Ендрю Паркер. За його словами, це необхідно, щоб протистояти нападам бойовиків "Ісламської держави" і "злонамірним спробам Росії підірвати західні демократії", повідомляє інформаційна агенція Reuters в ніч на понеділок, 14 травня.

"У сьогоднішньому непевному світі ми більше, ніж будь-коли, потребуємо спільних зусиль", - наводить агенція слова з промови Паркера, яку він має виголосити 14 травня в Берліні на заході, організованому німецьким Федеральним відомством з охорони конституції.

Говорячи про загрози світовій безпеці, зокрема, з боку ІД у Сирії та Іраку Паркер також вказав на Росію як ворожу державу, військові і розвідувальні служби якої намагалися здійснити "агресивні і згубні дії".

Глава MI5 закинув Кремлю "грубі порушення міжнародних правил", зазначивши зокрема, що такі зловмисні дії Москви, як отруєння в Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки, можуть перетворити Росію на "ізольовану парію".

У відповідь на заяви російських чиновників про те, що Лондон сам здійснив цей напад, щоб розпалити антиросійську істерію, Ендрю Паркер зазначив, що Росія розгорнула безпрецедентний рівень дезінформації. Захід, за його словами, повинен подолати "туман брехні, напівправди і облуди, яку продукує пропагандистська машина Росії".