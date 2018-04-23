Британська герцогиня Кейт народила третю дитину - хлопчика

У британській королівській родині поповнення: Кейт Міддлтон у понеділок, 23 квітня, народила хлопчика. Про це повідомляється у офіційному Twitter Кенсінгтонського палацу.

"Її Величність Герцогиня Кембриджська успішно народила сина в 11:01. Дитина важить 8 фунтів та 7 унцій (3,8 кілограма. - Ред). Герцог Кембриджський був присутній під час пологів. Її Величність та немовля почуваються добре", - вказано у твіті.

Як і під час попередніх двох вагітностей, 36-річна Кейт Міддлтон страждала на токсикоз і мусила скасувати свою присутність на значній кількості офіційних заходів. Пологи відбулися в лікарні Святої Діви Марії в західному Лондоні, де герцогиня народжувала й попередніх двох дітей - принца Джорджа та принцесу Шарлотту.

Глашатай під стінами лікарні оголошує новину про народження принца

Новонароджений - шостий правнук чинної королеви Єлизавети ІІ та п'ятий претендент у черзі на британський престол після свого дідуся Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа та сестри Шарлотти. Принц Гаррі, який досі був п'ятим у черзі на престол, таким чином опинився на шостому місці, передає інформагенція dpa.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей привітала герцога й герцогиню Кембриджських з народженням сина і побажала їм "великого щастя в майбутньому".