Британська герцогиня Кейт народила третю дитину - хлопчика

У британській королівській родині поповнення: Кейт Міддлтон у понеділок, 23 квітня, народила хлопчика. Про це повідомляється у офіційному Twitter Кенсінгтонського палацу.
"Її Величність Герцогиня Кембриджська успішно народила сина в 11:01. Дитина важить 8 фунтів та 7 унцій (3,8 кілограма. - Ред). Герцог Кембриджський був присутній під час пологів. Її Величність та немовля почуваються добре", - вказано у твіті.
Як і під час попередніх двох вагітностей, 36-річна Кейт Міддлтон страждала на токсикоз і мусила скасувати свою присутність на значній кількості офіційних заходів. Пологи відбулися в лікарні Святої Діви Марії в західному Лондоні, де герцогиня народжувала й попередніх двох дітей - принца Джорджа та принцесу Шарлотту.
Глашатай під стінами лікарні оголошує новину про народження принца
Новонароджений - шостий правнук чинної королеви Єлизавети ІІ та п'ятий претендент у черзі на британський престол після свого дідуся Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа та сестри Шарлотти. Принц Гаррі, який досі був п'ятим у черзі на престол, таким чином опинився на шостому місці, передає інформагенція dpa.
Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей привітала герцога й герцогиню Кембриджських з народженням сина і побажала їм "великого щастя в майбутньому".
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Страшенно мила родина
Концепція "королівської родини" виникла в середині 19 століття - розпочалась із принца Альберта, королеви Вікторії та їхніх дев'ятьох дітей. Відтоді за Британською імперією стоїть не окремий король або королева, а ціла родина. Віндзори модернізували й удосконалили цю концепцію. Сьогодні королева навіть прийняла в родину другу дружину свого сина Чарлза.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Монархія в небезпеці
Георга V (1865-1936, праворуч) можна сплутати з його кузеном російським царем Миколою ІІ. Коли після Лютневої революції 1917 року Микола ІІ мусив зректися престолу, Георг V дистанціювався від нього. Пропозицію політичного притулку він швидко скасував: надто великою була небезпека того, що і в його королівстві теж стане неспокійно. Невдовзі після цього Миколу ІІ було страчено.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Успішний Віндзор: Георг V
Спірне під час Першої світової війни, правління Георга V стабілізувалось після зміни родового імені на Віндзор. Тимчасом як деінде монархії руйнувалися, Георг V провів імперію через економічну кризу і надав британським колоніям незалежність у межах Співдружності націй.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Особливий випадок: Едуард VIII
Після смерті Георга V трон успадкував у 1936 році його син Едуард VIII. Його правління тривало лише 326 днів, Едуард VIII перебував на престолі найменше з усіх британських монархів. Роман з американкою Волліс Сімпсон призвів до скандалу і жорсткої конституційної кризи: консервативний уряд зрештою змусив його зректися престолу.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Зберегти обличчя в кризу: Георг VI
Молодший брат Едуард VIII - Альберт - заповнив прогалину, і 1937 року був коронований як Георг VI. Разом із дружиною Єлизаветою і двома доньками - Єлизаветою і Маргарет Роуз - він об'єднав родину. Він керував державою під час Другої світової війни, щоправда за випробування заплатив власним здоров'ям: у 1952 році король помер від артеріального тромбозу.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Замок Віндзор як місце перепочинку
Один з рецептів успіху Віндзорів - їхня послідовність у кризові часи: під час Другої світової королівська родина поділяла життєві труднощі простих людей і харчувалась, приміром, продовольчими пайками. Георг, попри німецькі авіанальоти і пошкодження Букінгемського палацу, залишався в Лондоні. Лише вихідні він проводив з родиною у Віндзорі.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
"Хочемо бачити короля!"
Завдяки своїй самопожертві члени королівської родини стали символізувати британский опір фашизму. Після капітуляції німецького Вермахту 5 травня 1945 року, сповнений радості величезний натовп скандував перед Букінгемським палацом: "Хочемо бачити короля!" Георг VI був на піку популярності.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Королівські весілля як народні гуляння
Уже в 1947 році маси людей прийшли на весілля кронпринцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттена. Донька короля виявилася справжньою знахідкою для корони: її правління триває з 1952 року. Її тривалий позбавлений скандалів шлюб і четверо дітей забезпечили Віндзорам подальше існування у часи занепаду багатьох монархій.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Нещасливий спадкоємець: принц Чарлз
Шлюб принца Чарлза і леді Діани ніколи не був щасливим. Він завершився 1992 року неприємним медіаспектаклем, що завдав шкоди репутації королівської родини. Обидва сини мусили впоратися не лише із розлученням батьків у 1996 році, а й із смертю матері у 1997-му. Після періоду відчуження нині принц Чарлз знову став поважним членом королівської родини.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Королівський день народження
У 2016 році Єлизаветі виповнилося 90 років, а 2012 року вона відзначила свій діамантовий ювілей на троні. Вона перебуває на троні найдовше з усіх британських монархів. Вона також побила світовий рекорд перебування на чолі держави. Попри те, що критика королівської родини у ЗМІ дедалі зростає, підтримка монархії за правління Єлизавети II здається нездоланною.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Ідеальна пара: Вільям & Кейт
Після скандального розлучення батька й трагічної смерті матері приватне життя онука королеви Вільяма опинилось під особливо пильною увагою ЗМІ. Він обрав супутницею життя Кейт Міддлтон, яка може і хоче відігравати свою роль у королівській родині. Пара має двох нащадків престолу.
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Британська монархія - 100 років Віндзорів
Нове покоління: Шарлотта & Джордж
Наймолодші нащадки Віндзорів уже в юні роки зажили чималої слави у ЗМІ. "Ефектом принца Джорджа" називають вплив, який той має на економіку і поп-культуру: все, що вдягає або чим користується Джордж, краще продається. У віці двох років чоловічий глянець GQ включив його до списку 50 чоловіків Британії, які найкраще вдягаються.
Автор: Юлія Гітц