 Британська герцогиня Кейт народила третю дитину - хлопчика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

Британська герцогиня Кейт народила третю дитину - хлопчика

Герцогиня Кембриждська Кейт Міддлтон та немовля почуваються добре. Герцог Кембриджський Вільям був присутній під час пологів.

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, квітень 2018

У британській королівській родині поповнення: Кейт Міддлтон у понеділок, 23 квітня, народила хлопчика. Про це повідомляється у офіційному Twitter Кенсінгтонського палацу.

"Її Величність Герцогиня Кембриджська успішно народила сина в 11:01. Дитина важить 8 фунтів та 7 унцій (3,8 кілограма. - Ред). Герцог Кембриджський був присутній під час пологів. Її Величність та немовля почуваються добре", - вказано у твіті.

Як і під час попередніх двох вагітностей, 36-річна Кейт Міддлтон страждала на токсикоз і мусила скасувати свою присутність на значній кількості офіційних заходів. Пологи відбулися в лікарні Святої Діви Марії в західному Лондоні, де герцогиня народжувала й попередніх двох дітей - принца Джорджа та принцесу Шарлотту.

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Новонароджений - шостий правнук чинної королеви Єлизавети ІІ та п'ятий претендент у черзі на британський престол після свого дідуся Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа та сестри Шарлотти. Принц Гаррі, який досі був п'ятим у черзі на престол, таким чином опинився на шостому місці, передає інформагенція dpa.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей привітала герцога й герцогиню Кембриджських з народженням сина і побажала їм "великого щастя в майбутньому".

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