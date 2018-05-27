 Боротьба з пияцтвом у ЄС: чи є сенс обмежувати торгівлю алкоголем? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2018

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Європа

Боротьба з пияцтвом у ЄС: чи є сенс обмежувати торгівлю алкоголем?

Від держмонополії на продаж алкоголю до відсутності серйозних обмежень - підходи до споживання спиртного у європейських країнах дуже відрізняються. Основні факти і тенденції - в огляді DW.

Вживання алкоголю в Європі

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), якщо у 2003-05 роках українці в середньому випивали 14,3 літра чистого спирту на рік, то в 2016 році - вже 8,6 літра. Це значно менше ніж, наприклад, у Німеччині (13,4 літра) або Франції (12,6), не кажучи вже про світових рекордсменів із споживання алкоголю - Молдову (15,2) і Литву (15).

В останні роки українська влада намагається обмежувати продаж алкоголю після 23:00 та розпивання спиртного в громадських місцях. Тим часом у країнах Євросоюзу до вживання спиртних напоїв ставляться по-різному. При цьому найчастіше виявляється, що жорсткі заходи не завжди допомагають у боротьбі з алкоголізмом. То які ж правила діють у країнах Євросоюзу?

Скандинавські країни: держмонополія на торгівлю алкоголем

Магазин мережі Systembolaget уСтокгольмі

Магазин мережі Systembolaget уСтокгольмі

Найжорсткіші обмеження зберігаються у скандинавських країнах. На відміну, наприклад, від середземноморського регіону, на півночі Європи попитом традиційно користуються міцні напої, які вживають нерегулярно, проте у великих кількостях. Прийнято вважати, що така модель споживання спиртного нерідко призводить до розвитку алкоголізму, а також стає причиною травм і нещасних випадків. Схожі тенденції спостерігаються і в Східній Європі.

У скандинавських країнах монополія на реалізацію (а у випадку Норвегії та Ісландії - і виробництво) алкоголю належить державі. Така система тут зберігається вже багато десятиліть. У Норвегії спиртне можна придбати у мережі магазинів Vinmonopolet, у Фінляндії - Alko, у Швеції - Systembolaget. При цьому міцні напої продають лише особам, яким вже виповнилося 20 років. В усіх вищеназваних країнах діють часові обмеження: наприклад, у Швеції придбати спиртне можна з 10 ранку до 6 вечора в будні дні та до 15:00 в суботу. В неділю ж магазини закриті.

Норвегія: 30 євро за пляшку горілки

Ціни на алкоголь у Норвегії приблизно в 2,5 рази вищі за середньоєвропейські

Ціни на алкоголь у Норвегії приблизно в 2,5 рази вищі за середньоєвропейські

Крім того, в регіоні встановлено надзвичайно високі податки на алкоголь. З цієї причини, наприклад, у Норвегії ціни на спиртне приблизно у 2,5 рази вищі середньоєвропейських: пляшка 0,7 горілки Absolut тут обійдеться приблизно в 30 євро. Це змушує багатьох скандинавів закуповуватися спиртним в сусідніх Латвії та Естонії, де алкоголь істотно дешевше.

Проте, вважається, що жорсткий контроль за розповсюдженням спиртного в регіоні досяг своєї мети: скандинавські країни, як і раніше, залишаються такими, де п’ють мало. За даними ВООЗ, у 2016 році обсяг продажу алкоголю в Норвегії склав 7,5 літра, а в Швеції та Ісландії - близько 9 літрів етилового спирту на душу населення. При цьому обмежувальні заходи як спосіб боротьби з пияцтвом користуються тут широкою підтримкою громадськості. За даними проведеного в 2012 році дослідження, 44% норвежців не вважають ціни на алкоголь в країні надмірно високими, а 85% вважають, що купити алкоголь досі можна відносно вільно.

Багато фінів проти жорстких обмежень

У свою чергу жителі Фінляндії налаштовані аж ніяк не настільки позитивно. Багато хто вважає, що вживання спиртних напоїв - особиста справа кожного, а держмонополія на торгівлю алкоголем є надмірним втручанням держави в їхнє особисте життя. Спочатку у Фінляндії також діяли жорсткі обмеження на продаж спиртного, але в 2004 році багато з них були скасовані під тиском громадськості. Зокрема магазини Alko почали працювати в суботу, ціни на міцні спиртні напої знизили на 30%.

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Експерти стверджують, що це негативно вплинуло на ситуацію в країні: як наслідок фіни стали вживати більше міцних алкогольних напоїв, значно зросла смертність від недуг, безпосередньо пов'язаних із вживанням спиртного, а також збільшилася кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння. За підрахунками ВООЗ, у Фінляндії нині припадає 10,7 літра чистого спирту на душу населення: це приблизно на один літр більше, ніж середньоєвропейський показник.

Литва - найбільш питуща країна в ЄС

Тим часом рекордсменом із споживання алкоголю в ЄС стала Литва. Як зазначається у доповіді ВООЗ, у 2016 році цей показник становив тут 15 літрів спирту на людину. За офіційними даними, від хвороб, пов'язаних зі зловживанням алкоголю, у Литві вмирає близько 700 осіб щороку: це велика цифра для країни, чиє населення не перевищує 3 мільйонів осіб.

З 2018 року литовська влада оголосила пияцтву війну. З 1 січня у магазинах скоротився час продажу спиртного - в будні та суботу його можна купити лише з 10 ранку до 8 вечора, а по неділях - лише до 15:00. В країні також повністю заборонили рекламу алкоголю, підняли акциз, а також підвищили віковий бар'єр для придбання спиртного з 18 до 20 років.

Критики "антиалкогольного пакету", втім, сумніваються в ефективності подібних заходів: на їхню думку, це лише сприятиме зростанню нелегального ринку алкоголю. А підвищення податків вже зараз призвело до того, що литовці закуповуються спиртним в сусідній Польщі - там можна придбати алкоголь, починаючи з 18 років, і за набагато нижчими цінами.

У ФРН можна спокійно розпивати спиртне на вулиці

У ФРН можна спокійно розпивати спиртне на вулиці

При цьому варто відзначити, що доволі жорсткі обмеження діють і в сусідній Латвії: там алкоголь можна купити в магазині лише до 22:00, а розпивати спиртне в громадських місцях – суворо заборонено. Цікаво, що, приміром, у Німеччині - одній з найбільш питущих країн в Європі, це зазвичай не забороняється: на вулиці можна спокійно перебувати з відкритою пляшкою пива. При цьому пити пиво, вино і шампанське тут можна вже з 16 років.

Італійці все частіше відмовляються від вина

Втім, взаємозв'язок між суворими правилами і рівнем вживання алкоголю простежується далеко не завжди. Незважаючи на жорсткий контроль, за останні десятиліття рівень споживання спиртного у скандинавських країнах в цілому збільшився. Водночас у середземноморському регіоні, де подібні заходи відсутні, пити стали значно менше. Наприклад, в 1955 році у Фінляндії припадало менше 2 літрів, а в Італії - 12 літрів чистого спирту на душу населення.

Нині ж справи йдуть з точністю до навпаки: у 2016 році середньостатистичний італієць за рік випивав лише 7,5 літра - це на цілих 3 літри менше, ніж у Фінляндії. При цьому тенденція до зниження в Італії, як і раніше, зберігається - як зазначається у недавно оприлюдненому дослідженні - за період з 2006 по 2014 роки споживання алкоголю скоротилося тут на 23 відсотки.

В останні роки в Італії дещо посилили антиалкогольне законодавство - в тому числі запровадили обмеження на рекламу спиртного та підвищили мінімальний вік для придбання алкоголю з 16 до 18 років.

Автори дослідження, однак, стверджують, що це не головна причина, чому в країні зменшилося споживання спиртного. Спад відбувся за рахунок того, що в Італії, де традиційно вирощують багато винограду, стали пити менше вина. А це, головним чином, пов'язано зі зміною способу життя італійців: якщо раніше тут було прийнято неспішно випивати по кілька келихів вина за обідом, то зараз через напружений графік у жителів країни зазвичай залишається мало часу на перерву, тому часто доводиться обідати без алкогольних напоїв. У свою чергу законодавчі обмеження зіграли в цьому куди меншу роль, резюмують експерти.

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    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

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  • Deutschland Köln

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Купуєш пиво? Роззуй очі!

    "Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.

  • Stillleben Bier Fass

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Правильний келих

    Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.

  • Bildergalerie Weizenbier

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Оманливі відсотки

    Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!

  • Symbolbild Bier Alster Alsterwasser Radler Bayern Bierglas

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Все в перемішку

    У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.

  • Bildergalerie Biergläser

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Різнобарвне пиво

    Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.

  • Alkohol in der Öffentlichkeit

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Пити дозволено!

    В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.

  • Plastikflaschen Pfand

    Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

    Тільки не до смітника!

    Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська


DW.COM

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво

Німці так полюбляють пиво, що 23 квітня навіть відзначають День німецького пива. DW представляє десять фактів про німецьке пиво, які стануть у нагоді в розмові про хмільний напій. (23.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Похмілля після антиалкогольного закону в Литві (30.01.2018)  

Докладно

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