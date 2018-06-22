 Болгарія виступає за закриття зовнішніх кордонів ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Болгарія виступає за закриття зовнішніх кордонів ЄС

Зовнішні кордони ЄС необхідно закрити, вважає прем'єр-міністр Болгарії Борисов. На саміті з питань біженців у Брюсселі він має намір запропонувати будівництво центрів з прийому мігрантів за межами Євросоюзу.

Човен з біженцями причалює до грецького острова Лесбос (фото з архіву)

Човен з біженцями причалює до грецького острова Лесбос (фото з архіву)

Болгарія виступає за закриття зовнішніх кордонів Євросоюзу. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у ході телефонної розмови з главою угорського уряду Віктором Орбаном висловився за "негайні заходи" з цього питання і за "строгий контроль кордонів усередині ЄС". Про це в суботу, 23 червня, повідомляє інформаційне агентство dpa.

За оцінкою Борисова, державам Південної Європи, які розташовані "на першій лінії" прийому мігрантів, необхідна термінова допомога у вигляді поставок техніки, надання фінансів і посилення присутності європейської прикордонної служби Frontex.

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На екстреному саміті з питань міграції, який відбудеться у Брюсселі 24 червня, Болгарія має намір запропонувати будівництво центрів з прийому біженців за межами Євросоюзу. У подібних місцях, на думку глави болгарського уряду, має розглядатися наявність підстав для надання притулку.

Мігрантів, які нелегально потрапляють на територію Євросоюзу і не мають права на надання притулку, необхідно відправити на батьківщину або в першу безпечну країну за межами ЄС на їхньоиу маршруті, вважає Борисов. Болгарія, поряд з Грецією, Італією та Іспанією, не згодна з практикою повернення біженців у ту країну Євросоюзу, в якій вони вперше отримали статус здобувача притулку. На думку болгарського прем'єр-міністра, подібна практика "ускладнить ситуацію" для цих членів ЄС.

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