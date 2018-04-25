Болгарія вимагає однакової якості продуктів для всіх країн Євросоюзу

Болгарія закликала Європейський Союз усунути "подвійні стандарти", до яких вдаються виробники харчових продуктів в східних та західних країнах ЄС. Йдеться про те, що компанії в різних країнах продають продукти під однаковим брендом, але з різним складом, що є дозволеним в ЄС.

"Подвійні стандарти щодо харчових продуктів у Європейському Союзі примушують 100 мільйонів людей відчувати себе аборигенами", - заявив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов у понеділок, 30 квітня, під час конференції з питань захисту прав споживачів у Софії, передає агенція Reuters. Він додав, що єдність ЄС має означати єдиний стандарт. "Хто цей розумний хлопець, який вирішив, що болгарська дитина вважає, що пальмова олія є кращою, ніж молоко?", - наголосив Бойко Борисов.

Єврокомісарка з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Віра Юрова заявила, що Єврокомісія вважає такі якісні відмінності несправедливими. За її словами ця проблема може бути вирішена дуже скоро. "В ЄС не повинно бути споживачів другого класу, це несправедливо", - сказала вона.

Лабораторні тести свідчать, що деякі міжнародні виробники часто використовують дешеві інгредієнти для продуктів, які продають у східних країнах ЄС. Компанії пояснюють це місцевими смаками та уподобаннями.

Раніше Угорщина та Словаччина заявили, що звернуться до Єврокомісії із закликом вжити заходів щодо компаній, які постачають до країн Східної Європи продукти гіршої якості, ніж до країн Західної Європи.