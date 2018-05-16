 Бойовики ІД покидають останній анклав біля Дамаска - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

Бойовики ІД покидають останній анклав біля Дамаска - спостерігачі

Спостерігачі повідомляють про евакуацію бойовиків "Ісламської держави" з анклаву навколо табору біженців Ярмук. Джерела серед військових раніше заперечували наявність домовленостей між урядом і терористами.

Стовпи диму внаслідок обстрілів над районом навколо табору Ярмук

Стовпи диму внаслідок обстрілів над районом навколо табору Ярмук, квітень 2018 року

Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини, який базується в Лондоні та спирається на мережу інформаторів, повідомив у неділю, 20 травня, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) евакуюються з останнього контрольованого ними анклаву поблизу столиці Сирії Дамаска. Йдеться про район навколо табору біженців Ярмук, що на південних околицях міста, передає інформагенція Reuters.

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"Ісламська держава" втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. Сили Башара Асада продовжують наступ на південні околиці Дамаска, повідомили спостерігачі. (29.04.2018)

Дамаск розраховує розпочати співпрацю з ООН щодо змін до конституції країни, заявив президент Сирії Башар Асад після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. (17.05.2018)

За даними спостерігачів, автобуси прибули до анклаву після опівночі, щоб забрати бойовиків та їхні родини. Згодом вони попрямували у східному від столиці Сирії напрямку. Напередодні джерело державних ЗМІ в армії Сирії заперечило наявність будь-яких домовленостей між урядом і терористами ІД щодо відступу.

Втрата бойовиками ІД анклаву навколо табору Ярмук означає відновлення повного контролю з боку уряду президента Башара Асада над територією на заході країни. Непідконтрольними уряду залишаються райони на кордонах з Туреччиною, Іраком та Йорданією.

Нагадаємо, наприкінці квітня "Ісламська держава" у передмісті Дамаска втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. На даний момент ісламістське угруповання втратило майже всі території, які контролювало в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату".

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