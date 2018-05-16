Бойовики ІД покидають останній анклав біля Дамаска - спостерігачі

Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини, який базується в Лондоні та спирається на мережу інформаторів, повідомив у неділю, 20 травня, що бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) евакуюються з останнього контрольованого ними анклаву поблизу столиці Сирії Дамаска. Йдеться про район навколо табору біженців Ярмук, що на південних околицях міста, передає інформагенція Reuters.

За даними спостерігачів, автобуси прибули до анклаву після опівночі, щоб забрати бойовиків та їхні родини. Згодом вони попрямували у східному від столиці Сирії напрямку. Напередодні джерело державних ЗМІ в армії Сирії заперечило наявність будь-яких домовленостей між урядом і терористами ІД щодо відступу.

Втрата бойовиками ІД анклаву навколо табору Ярмук означає відновлення повного контролю з боку уряду президента Башара Асада над територією на заході країни. Непідконтрольними уряду залишаються райони на кордонах з Туреччиною, Іраком та Йорданією.

Нагадаємо, наприкінці квітня "Ісламська держава" у передмісті Дамаска втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. На даний момент ісламістське угруповання втратило майже всі території, які контролювало в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату".