 Бойовики ″Талібану″ вбили в Афганістані щонайменше 30 військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Бойовики "Талібану" вбили в Афганістані щонайменше 30 військових

Одразу після припинення триденного перемир'я бойовики "Талібану" напали на військові бази на заході Афганістану та вбили щонайменше 30 солдатів, повідомила місцева влада

Афганські військові (архівне фото)

Афганські військові (архівне фото)

Бойовики "Талібану" вбили щонайменше 30 афганських солдатів у західній провінції Бадгіс, повідомила у середу, 20 червня, місцева влада. Таліби атакували два контрольно-пропускних пункти та захопили один із них. Це стало першою атакою руху після триденного перемир'я.

Атака почалась пізно ввечері 19 червня та тривала до ранку наступного дня. "Велика кількість талібів напала з кількох напрямків. Після годин важких боїв 30 афганських військових були вбиті, і таліби захопили базу", - заявив голова ради провінції Абдул Азіз Бек. За його словами, серед талібів також були жертви, але він не назвав їхню кількість.

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Він також відзначив, що протягом ночі в інших районах провінції було вбито 15 бійців "Талібану". Таліби готували атаки та проводили розвідку під час дії перемир'я, відзначив він. 

У свою чергу, речник поліції провінції додав, що таліби вбили ще чотирьох афганських солдатів в окремих атаках на військові баз. Представники "Талібану" поки не прокоментували атаку.

З 12 червня афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, проте таліби заявляли лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан.

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