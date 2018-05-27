Близько 20 загиблих внаслідок вибуху боєприпасів у Багдаді

Внаслідок вибуху, який прогримів ввечері в середу, 6 червня, у районі Багдада Садр-Сіті загинули щонайменше 16 осіб, повідомляє агентство AFP з посиланням на рятувальні служби. У поліції заявили про щонайменше 18 загиблих. Серед загиблих є жінки та діти. Дані про кількість потерпілих помітно різняться: у рятувальник службах кажуть про 30 поранених, у поліції - про 90. За словами свідків, унаслідок вибуху було зруйновано кілька будинків. Представник уряду на державному телебаченні назвав інцидент "терористичною агресією проти цивільних", цитує агентство Reuters.

Речник міністерства внутрішніх справ заявив, що вибух прогримів в результаті детонації на складі боєприпасів. Склад було облаштовано в мечеті, боєприпаси здетонували під час перенесення до автомобіля, що стояв поряд. За словами джерел інформагенції AFP, склад належав озброєному угрупованню.

Садр-Сіті - шиїтський район Багдада, в якому базується штаб проповідника Муктади ас-Садра, чий політичний блок у травні здобув найвищий результат на виборах до парламенту Іраку. Раніше Садр-Сіті називався Саддам-Сіті.