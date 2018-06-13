 Битва медіатитанів: Comcast перевершила пропозицію Disney щодо купівлі Fox | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Битва медіатитанів: Comcast перевершила пропозицію Disney щодо купівлі Fox

На американському медіаринку розгортається битва пропозицій щодо купівлі Fox. Два найбільші гравці, Disney та Comcast, готові викласти більше 50 та 60 мільярдів доларів відповідно.

Disney та Comcast ведуть запеклу боротьбу за панування на ринку розваг

Disney та Comcast ведуть запеклу боротьбу за панування на ринку розваг

Американська корпорація Comcast у середу, 13 червня, запропонувала 21st Century Fox ціну у 65 мільярдів доларів за її активи. Сума пролунала на противагу планам іншого гіганта індустрії розваг, Disney, поглинути Fox за 52,5 мільярда доларів. Боротьба пропозицій відбувається на тлі швидких змін на ринку. "Старі" гравці шукають можливості здобути контроль над виробниками та поширювачами контенту для конкуренції з "новими" технологічними компаніями на кшталт Netflix чи Amazon, зазначає AP.

DW.COM

Disney відмовляється від співпраці з Netflix і з 2019 року запустить власний стримінговий сервіс. Окрім того, компанія запустить спортивний стримінговий сервіс ESPN у 2018 році.

The Walt Disney Company купує частину активів мультимедійної корпорації 21st Century Fox. Сума угоди оцінюється у понад 52 мільярда доларів. (14.12.2017)

Сума угоди щодо купівлі Time Warner телекомунікаційним гігантом AT&T перевищує 80 мільярдів доларів. Дональд Трамп заявив, що не схвалить цю угоду, якщо переможе на виборах. (22.10.2016)

Виконавчий директор Comcast Браян Робертс назвав можливе злиття створенням "компанії індустрії розваг майбутнього". Пропозиція компанії-власника найбільшої кабельної мережі в США на 20 відсотків вища за ставку відомої анімаційної студії. У компанії 21st Century Fox уже заявили, що розглянуть пропозицію Comcast. Планувалося, що акціонери голосуватимуть за угоду з Disney 10 липня, зараз же, вірогідно, зібрання перенесуть чи скасують.

На медіаринок чекає спекотне літо

До битви медіагігантів привернута увага величезного ринку, коментує Reuters. З боку Fox виступає магнат Руперт Мердок, який перетворив свою компанію на імперію ЗМІ, з боку Comcast - Робертс, який не зумів домовитися про поглинання Comcast'ом Disney в 2004 році. "Компанію Міккі-Мауса" представляє її президент і виконавчий директор Роберт Айгер, знаний зокрема тим, що привів під крило Disney такі франшизи, як Star Wars та Marvel. Злиття Fox та Comcast також може додати до портфелю контрольованої останньою студії NBC Universal відомі бренди, як-от супергерої "Люди Ікс" чи "Сімпсони", а також права на показ матчів Прем'єр-ліги та Олімпіади в США.

Днями суд в США дозволив ще одне масштабне поглинання на медіаринку. Американська телекомунікаційна корпорація AT&T домовилася про придбання гіганта у сфері розваг і мас-медіа Time Warner - цю угоду обіцяв раніше заблокувати Дональд Трамп. До Time Warner входять такі канали, як HBO, CNN, Cartoon Network, компанія DC Comics. Група є одним з найбільших виробників розважального продукту: кіно, серіалів, мультфільмів, коміксів та відеоігор.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Класик коміксів: Міккі-маус

    Діти з усього світу вже майже століття захоплюються персонажем Волта Диснея - мишеням в червоних штанах та з жовтим метеликом. Міккі-Маус став знаменитістю після того, як вийшов чорно-білий мультфільм з ним у головній ролі. Чарівне мишеня стало зіркою коміксів та улюбленою плюшевою іграшкою разом зі своїми побратимами - подругою Мінні-маус, собакою Ґуффі, качками Дональдом Даком та Дейзі Даком.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Конструктор Lego

    Понад 60 років тому у магазинах з'явилися перші кубики Lego. Не одне покоління дітей виросло з різнокольоровими конструкторами. Пізніше, окрім кубиків, з'явилися ще й "фірмові" персонажі. Хітом продажів стали герої із "Зоряних воєн". З 2012 року на Lego створили спеціальну серію для дівчат.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Лялька-легенда

    Золотисте волосся, довгі ноги та ідеальна фігура. Це лялька Барбі. Протягом останніх 55 років мільйони цих красунь потрапили на прилавки іграшкових магазинів. В квітастій сукні в стилі хіпі, чи обтягуючій блискучій спідниці - Барбі не упускає жодного тренду в моді. З початку 90-их років ляльки Барбі з'явилися з різними зачісками, кольорами волосся і шкіри.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Киця з Японії: Hello Kitty

    Маленькі дівчатка захоплюються зворушливою плюшевою кицею з Японії. Утім, у неї є і старші за віком прихильники. Понад 50 тисяч продуктів у рожевому стилі Hello Kitty продаються у понад 60 країн світу. Зокрема, одяг, постіль і навіть машини. Hello Kitty з'явилася понад 40 років тому. Ажіотаж не вщухає: у Японії є навіть дім її народження та парки розваг.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Від лицарського замку до космічного корабля

    Індіанці, поліцейські і пожежники: спочатку фірма Playmobil виробляла статуетки класичних героїв. Але тепер у колекції німецької компанії - 4000 фігур. Відомий лицарський замок, зоопарк та сільський двір утворили цілий пластмасовий світ. У наш час герої від Playmobil є вже і у пікселях.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Мавпа від Monchichi

    Наприкінці 70-их років дитячі кімнати заполонило маленьке волохате мавпеня з пальцем у роті. Японський виробник Monchichi продав понад 80 мільйонів таких екземплярів. Вже сорок років попит на плюшеву іграшку не спадає.

  • принцеса Ліліфі

    "Бестселери" іграшкового світу

    Рожеві сни: принцеса Ліліфі

    Це німці винайшли маленьку чарівницю з рожевими сукнями, золотистими кучерями, короною на голові та чарівною палицею. Героїня з дитячих книг стала відомою у 25 країнах світу. Про рожеву фею знімали кіно, а зображення цієї окриленої принцеси прикрашає постіль, одяг та інші аксесуари.

  • default

    "Бестселери" іграшкового світу

    Електронний улюбленець: Тамаґочі

    У кінці 90-их років ринок іграшок сколихнули маленькі прилади, зі своїми забаганками і життєвим циклом. Потрібно було вчасно нагодувати "Тамаґочі" та усіляко піклуватися про тваринку з екрану, наче про живу. Якщо раптом улюбленця не вдавалося догледіти, миттю народжувався новий, і юному господареві давався ще один шанс.

  • Плюшевий ведмідь-конструктор Build-A-Bear

    "Бестселери" іграшкового світу

    Плюшевий ведмідь-конструктор

    Муки вибору: якого кольору буде мій плюшевий ведмедик? Рожевого, коричневого чи краще сірого? Якого ж вибрати з-поміж них усіх? У магазині "Зроби свого ведмедя сам" (Build-A-Bear) діти можуть сконструювати плюшеву іграшку самостійно і отримають навіть свідоцтво про народження з іменем улюбленця. Американська мережа плюшевих ведмедів з'явилася наприкінці 1990-их років.

  • мишеня Діддл

    "Бестселери" іграшкового світу

    Кінець історії: мишеня Діддл

    Слава вже не та, продажі зменшилися, тож у кінці року припиниться виробництво пухкенького мишеняти з велетенськими вухами і гігантськими пласкими ступнями. Двадцять років миша Діддл була улюбленицею підлітків та дітей. Свого часу вона викликала справжню "Діддл-епідемію" серед молоді. Настав час попрощатися. Утім, інші іграшкові "бестселери" залишаться у дитячих кімнатах ще надовго.

    Автор: А.Фенлє, Ф.Пол, Н. Соколовська


 

DW.COM

Бетмен проти Супермена: парад супергероїв

24 березня на кіноекрани виходить блокбастер "Бетмен проти Супермена: на зорі справедливості". Двоє супергероїв-суперників уперше виступають одне проти одного і рятують світ, як і чимало їхніх попередників. (24.03.2016)  

"Бестселери" іграшкового світу

Не одне покоління виросло з Барбі, Міккі-маусом та конструктором Lego. Обсяги продажів улюблених іграшок незмінно високі. От тільки відоме мишеня Diddl цього року покине полиці магазинів назавжди. (03.07.2014)  

Також за темою

USA PK Donald Trump

Преса про виступ Трампа: Це божевілля, покличте лікаря! 17.02.2017

Президент США переконаний, що рівень нечесності мас-медіа вийшов з-під контролю. У своїх реакціях на скандальну прес-конференцію американські та німецькі журналісти не стримували гострих слів.

Докладно

Анґела Меркель робить селфі з біженцем, вересень 2015

Уряд Меркель може розвалитися через біженців

Канцлерка і глава МВС запекло сперечаються через міграційну політику. DW - про суть розбіжностей.  

Україна отримає макрофінансову допомогу від Євросоюзу

Європарламент затвердив мільярд євро допомоги Україні

Макрофінансова допомога ЄС залежетиме від запуску системии перевірки е-декларацій та створення Антикорупційного суду. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  