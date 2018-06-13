Битва медіатитанів: Comcast перевершила пропозицію Disney щодо купівлі Fox

Американська корпорація Comcast у середу, 13 червня, запропонувала 21st Century Fox ціну у 65 мільярдів доларів за її активи. Сума пролунала на противагу планам іншого гіганта індустрії розваг, Disney, поглинути Fox за 52,5 мільярда доларів. Боротьба пропозицій відбувається на тлі швидких змін на ринку. "Старі" гравці шукають можливості здобути контроль над виробниками та поширювачами контенту для конкуренції з "новими" технологічними компаніями на кшталт Netflix чи Amazon, зазначає AP.

Виконавчий директор Comcast Браян Робертс назвав можливе злиття створенням "компанії індустрії розваг майбутнього". Пропозиція компанії-власника найбільшої кабельної мережі в США на 20 відсотків вища за ставку відомої анімаційної студії. У компанії 21st Century Fox уже заявили, що розглянуть пропозицію Comcast. Планувалося, що акціонери голосуватимуть за угоду з Disney 10 липня, зараз же, вірогідно, зібрання перенесуть чи скасують.

На медіаринок чекає спекотне літо

До битви медіагігантів привернута увага величезного ринку, коментує Reuters. З боку Fox виступає магнат Руперт Мердок, який перетворив свою компанію на імперію ЗМІ, з боку Comcast - Робертс, який не зумів домовитися про поглинання Comcast'ом Disney в 2004 році. "Компанію Міккі-Мауса" представляє її президент і виконавчий директор Роберт Айгер, знаний зокрема тим, що привів під крило Disney такі франшизи, як Star Wars та Marvel. Злиття Fox та Comcast також може додати до портфелю контрольованої останньою студії NBC Universal відомі бренди, як-от супергерої "Люди Ікс" чи "Сімпсони", а також права на показ матчів Прем'єр-ліги та Олімпіади в США.

Днями суд в США дозволив ще одне масштабне поглинання на медіаринку. Американська телекомунікаційна корпорація AT&T домовилася про придбання гіганта у сфері розваг і мас-медіа Time Warner - цю угоду обіцяв раніше заблокувати Дональд Трамп. До Time Warner входять такі канали, як HBO, CNN, Cartoon Network, компанія DC Comics. Група є одним з найбільших виробників розважального продукту: кіно, серіалів, мультфільмів, коміксів та відеоігор.