Битва медіатитанів: Comcast перевершила пропозицію Disney щодо купівлі Fox

Американська корпорація Comcast у середу, 13 червня, запропонувала 21st Century Fox ціну у 65 мільярдів доларів за її активи. Сума пролунала на противагу планам іншого гіганта індустрії розваг, Disney, поглинути Fox за 52,5 мільярда доларів. Боротьба пропозицій відбувається на тлі швидких змін на ринку. "Старі" гравці шукають можливості здобути контроль над виробниками та поширювачами контенту для конкуренції з "новими" технологічними компаніями на кшталт Netflix чи Amazon, зазначає AP.
Виконавчий директор Comcast Браян Робертс назвав можливе злиття створенням "компанії індустрії розваг майбутнього". Пропозиція компанії-власника найбільшої кабельної мережі в США на 20 відсотків вища за ставку відомої анімаційної студії. У компанії 21st Century Fox уже заявили, що розглянуть пропозицію Comcast. Планувалося, що акціонери голосуватимуть за угоду з Disney 10 липня, зараз же, вірогідно, зібрання перенесуть чи скасують.
На медіаринок чекає спекотне літо
До битви медіагігантів привернута увага величезного ринку, коментує Reuters. З боку Fox виступає магнат Руперт Мердок, який перетворив свою компанію на імперію ЗМІ, з боку Comcast - Робертс, який не зумів домовитися про поглинання Comcast'ом Disney в 2004 році. "Компанію Міккі-Мауса" представляє її президент і виконавчий директор Роберт Айгер, знаний зокрема тим, що привів під крило Disney такі франшизи, як Star Wars та Marvel. Злиття Fox та Comcast також може додати до портфелю контрольованої останньою студії NBC Universal відомі бренди, як-от супергерої "Люди Ікс" чи "Сімпсони", а також права на показ матчів Прем'єр-ліги та Олімпіади в США.
Днями суд в США дозволив ще одне масштабне поглинання на медіаринку. Американська телекомунікаційна корпорація AT&T домовилася про придбання гіганта у сфері розваг і мас-медіа Time Warner - цю угоду обіцяв раніше заблокувати Дональд Трамп. До Time Warner входять такі канали, як HBO, CNN, Cartoon Network, компанія DC Comics. Група є одним з найбільших виробників розважального продукту: кіно, серіалів, мультфільмів, коміксів та відеоігор.
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"Бестселери" іграшкового світу
Класик коміксів: Міккі-маус
Діти з усього світу вже майже століття захоплюються персонажем Волта Диснея - мишеням в червоних штанах та з жовтим метеликом. Міккі-Маус став знаменитістю після того, як вийшов чорно-білий мультфільм з ним у головній ролі. Чарівне мишеня стало зіркою коміксів та улюбленою плюшевою іграшкою разом зі своїми побратимами - подругою Мінні-маус, собакою Ґуффі, качками Дональдом Даком та Дейзі Даком.
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"Бестселери" іграшкового світу
Конструктор Lego
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"Бестселери" іграшкового світу
Лялька-легенда
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"Бестселери" іграшкового світу
Киця з Японії: Hello Kitty
Маленькі дівчатка захоплюються зворушливою плюшевою кицею з Японії. Утім, у неї є і старші за віком прихильники. Понад 50 тисяч продуктів у рожевому стилі Hello Kitty продаються у понад 60 країн світу. Зокрема, одяг, постіль і навіть машини. Hello Kitty з'явилася понад 40 років тому. Ажіотаж не вщухає: у Японії є навіть дім її народження та парки розваг.
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"Бестселери" іграшкового світу
Від лицарського замку до космічного корабля
Індіанці, поліцейські і пожежники: спочатку фірма Playmobil виробляла статуетки класичних героїв. Але тепер у колекції німецької компанії - 4000 фігур. Відомий лицарський замок, зоопарк та сільський двір утворили цілий пластмасовий світ. У наш час герої від Playmobil є вже і у пікселях.
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"Бестселери" іграшкового світу
Мавпа від Monchichi
Наприкінці 70-их років дитячі кімнати заполонило маленьке волохате мавпеня з пальцем у роті. Японський виробник Monchichi продав понад 80 мільйонів таких екземплярів. Вже сорок років попит на плюшеву іграшку не спадає.
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"Бестселери" іграшкового світу
Рожеві сни: принцеса Ліліфі
Це німці винайшли маленьку чарівницю з рожевими сукнями, золотистими кучерями, короною на голові та чарівною палицею. Героїня з дитячих книг стала відомою у 25 країнах світу. Про рожеву фею знімали кіно, а зображення цієї окриленої принцеси прикрашає постіль, одяг та інші аксесуари.
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"Бестселери" іграшкового світу
Електронний улюбленець: Тамаґочі
У кінці 90-их років ринок іграшок сколихнули маленькі прилади, зі своїми забаганками і життєвим циклом. Потрібно було вчасно нагодувати "Тамаґочі" та усіляко піклуватися про тваринку з екрану, наче про живу. Якщо раптом улюбленця не вдавалося догледіти, миттю народжувався новий, і юному господареві давався ще один шанс.
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"Бестселери" іграшкового світу
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"Бестселери" іграшкового світу
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Автор: А.Фенлє, Ф.Пол, Н. Соколовська