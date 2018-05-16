Бескидський тунель на Заході України введений в експлуатацію

"Укрзалізниця" у четвер, 24 травня, увела в експлуатацію двоколійний Бескидський залізничний тунель, який розташований на кордоні Львівської та Закарпатської областей. Відкриття тунелю дозволить збільшити пропускну здатність із 47 до 100 поїздів на день, а максимальну швидкість - з 40 до 70 кілометрів на годину.

"60 відсотків експортного потоку, що перевозиться залізницею, іде через Бескидський тунель. Старий тунель пропускав 40-45 пар поїздів за добу, новий пропускатиме понад 100", - сказав під час відкриття тунелю президент України Петро Порошенко.

Тунель є частиною міжнародного транспортного 1,5-тисячного кілометрового коридору: Трієст - Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львів. Перший поїзд новозбудованим тунелем повіз руду до Словаччини.

Старий одноколійний тунель, збудований ще 1886 року, практично вичерпав свій експлуатаційний ресурс і вимагав постійної підвищеної уваги працівників залізниці. Найбільшою проблемою були ґрунтові води, які проникають через його стіни.

Проект будівництва нового двоколійного тунелю на відстані 22 метри від аварійного одноколійного був запущений у 2007 році, а безпосереднє будівництво почалося у 2013 році. Загальна вартість проекту становила три мільярда гривень, із яких 2,2 мільярда гривень - кредитні кошти, надані Європейським банком реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком, а 800 мільйонів євро - власні кошти "Укрзалізниці".

Довжина тунелю становить майже 1,8 кілометра, ширина - 10,5 метра, висота - 8,5 метра, глибина - 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.