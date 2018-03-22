 Берлін підтримав ідею скасування принципу одноголосності в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Берлін підтримав ідею скасування принципу одноголосності в ЄС

У МЗС ФРН підтримали пропозицію голови Єврокомісії спростити ухвалення рішень в сфері зовнішньої політики Євросоюзу, відмовившись від принципу одноголосності.

У ЄС триває дискусія щодо скасування принципу одноголосності

У ЄС триває дискусія щодо скасування принципу одноголосності

У міністерстві закордонних справ Німеччини підтримали пропозицію голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про скасування принципу одноголосності при голосуванні Євросоюзу з питань зовнішньої політики.

"Принцип одноголосності дозволяє легко домогтися своїх цілей тим, хто хоче ззовні внести в розкол в ЄС", - заявив статс-міністр у міністерстві закордонних справ ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, опублікованому в суботу, 24 березня.

Таке рішення підтримав також експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt). "Можливість ухвалення рішень більшістю була би доцільним доповненням європейської зовнішньої політики, вона підвищила би дієздатність Євросоюзу", - наголосив він.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому цього року Жан-Клод Юнкер закликав скасувати принцип одноголосності при ухваленні зовнішньополітичних рішень в ЄС. За його словами, цей принцип перешкоджає можливостям Євросоюзу брати участь у вирішенні важливих проблем міжнародної політики.
Дивитись відео 01:34

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018)

DW.COM

Єврокомісія планує створити посаду міністра фінансів та економіки, а також Європейський валютний фонд. Нова посада потрібна Євросоюзу для досягнення "більшої ефективності під час прийняття економічних рішень". (06.12.2017)

На весняному саміті Євросоюзу обговорюватимуться не лише питання його економічної та оборонної політики, але і подальший розвиток ЄС. DW - про те, який шлях пропонує Берлін. (09.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Стратегія розширення ЄС: про Україну не йдеться (06.02.2018)  

Також за темою

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs- Zeremonie zu PESCO

Оборонна співпраця: як Євросоюз укріплює свою оборону 14.12.2017

Євросоюз запускає постійну співпрацю у сфері оборони та безпеки - PESCO. DW пояснює, за допомогою яких проектів та ініціатив ЄС хоче реагувати на нові безпекові виклики, зокрема і з боку РФ.

Jean-Claude Juncker

Юнкер застерігає від мільйонів утікачів від кліматичних змін до 2050 року 14.06.2017

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попереджає про появу в світі до 250 мільйонів біженців до 2050 року в разі невиконання державами Паризької кліматичної угоди.

Deutschland Berlin Auswärtiges Amt

Німеччина підтримує зусилля генсека Ради Європи щодо Росії 27.11.2017

Уряд Німеччини підтримує зусилля Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ. Про це йдеться в офіційній відповіді МЗС ФРН на запит DW.

Докладно

В італійському парламенті 23 березня

Формування уряду в Італії: спектакль тільки розпочався

Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції? 

Країни ЄС прагнуть подовження режиму звільнення від американських мит на сталь та алюміній

ЄС наполягає на тривалому звільненні від мит США

Євросоюз вимагатиме від США не обкладати митними зборами сталь та алюміній з Європи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  