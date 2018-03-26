 Берлін не коментує можливу німецьку зустріч щодо Донбасу без Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Берлін не коментує можливу німецьку зустріч щодо Донбасу без Росії

Російські ЗМІ повідомили про можливу зустріч лідерів усіченої "нормандської четвірки", щоб без Росії обговорити розміщення миротворців ООН на Сході України. Берлін, Париж і Київ поки мовчать.

Зустріч нормандської четвірки у Берліні, жовтень 2016 року

Зустріч "нормандської четвірки" у Берліні, жовтень 2016 року

В уряді Німеччини не коментують повідомлення про можливу зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" в усіченому форматі, без Росії, в німецькому Ахені у травні. У відповідь на запит DW у вівторок, 3 квітня, представник Берліна заявив, що "інформація про заходи уряду надається (...), як правило, у п'ятницю тижня напередодні". У посольстві України в Берліні заявили, що "наразі" не коментують повідомлення преси. DW також спрямувала запити до адміністрації президента України Петра Порошенка і президента Франції Еммануеля Макрона, але відповіді поки що не отримала.

Зустріч на полях під час вручення премії Макрону

Як повідомила напередодні російська газета "Коммерсантъ", канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) може зустрітися з лідерами Франції та України у травні в Ахені для обговорення можливого розміщення на Сході України місії миротворців ООН. Таким чином, це може бути зустріч в укороченому "нормандському форматі", без президента Росії Володимира Путіна.

10 травня в Ахені відбудеться щорічна церемонія вручення премії імені Карла Великого, лауреатом якої цьогоріч став президент Франції. За даними російського видання, Порошенко планує обговорити зустріч в Ахені під час свого майбутнього візиту до Берліна 10 квітня. Це буде перша зустріч Порошенка з Меркель після формування в Німеччині нового коаліційного уряду.

У Росії помічник президента Путіна Юрій Ушаков заявив у вівторок, що йому нічого не відомо про плани зустрічі в "нормандському форматі" без Росії в Ахені.

"Миротворці ООН для всього Донбасу"

Остання зустріч "нормандської четвірки" на вищому рівні відбулася в Берліні в жовтні 2016 року. Після цього лідери Німеччини, Франції, України і Росії спілкувалися лише в телефонному режимі. Зустріч на рівні міністрів закордонних справ планувалася на полях Мюнхенської конференції з безпеки в лютому, але вона не відбулася, як пояснювали, через щільний графік німецької сторони.

DW.COM

Зустріч "нормандської четвірки", що мала відбутися увечері у Мюнхені, скасована. Наразі тривають консультації щодо можливого нового терміну зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції. (16.02.2018)

Постійний представник Німеччини в ООН Крістоф Гойсґен розповів DW про перспективи врегулювання конфлікту на Сході України та про те, чи варто очікувати дотримання сторонами мінських домовленостей. (17.02.2018)

Представник Німеччини при ООН, колишній радник Меркель із зовнішньої політики Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen), сказав в інтерв'ю DW в Мюнхені, від чого залежить розміщення миротворців ООН у підконтрольних сепаратистам регіонах Донецької і Луганської областей. "Одна з головних умов, яку справедливо висуває українська сторона, - це розміщення контингенту ООН на всій території Донбасу, включаючи кордон між Україною і Росією. Якщо ця умова буде дотримана, тоді я вважаю, що проект може бути реалізований", - сказав дипломат.

Президент РФ Путін наприкінці лютого заявив, що Москва не проти миротворців ООН у Донбасі. Але, за його словами, домовлятися про це треба з представниками сепаратистів. В Україні ж наприкінці лютого набув чинності закон, в якому підконтрольні останнім території Донецької та Луганської областей називаються "тимчасово окупованими" Росією.
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